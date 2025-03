Street Fighter: Kommender Kinofilm erleidet gewaltigen Rückschlag

Im April 2023 wurde ein neuer Live-Action-Film zu „Street Fighter“ angekündigt, nachdem sich Legendary Entertainment die Rechte an Capcoms erfolgreicher Prügelspiel-Reihe sichern konnte. Allerdings musste das Projekt in der Vergangenheit bereits einige Rückschläge verkraften und so verzeichneten die Verantwortlichen unter anderem den Verlust der beiden Regisseure Danny und Michael Philippou.

Nach den Turbulenzen ging es mit dem geplanten „Street Fighter“-Film zuletzt jedoch bergauf: Vergangenen Juni wurde der Starttermin verkündet und erst letzten Monat wurde bestätigt, dass man einen neuen Regisseur verpflichten konnte. Doch offenbar gibt es nach wie vor Probleme und so erfolgte jetzt der nächste große Dämpfer.

Sony streicht Street Fighter aus dem Veröffentlichungskalender

Nachdem ursprünglich geplant war, „Street Fighter“ am 20. März 2026 in die Kinos zu bringen, rückt die Verfilmung jetzt in weite Ferne: Wie Variety berichtet, hat Sony eine Reihe von Änderungen an seinen Plänen für kommende Filme vorgenommen. Im Zuge dessen wurde die geplante Verfilmung von Capcoms Kampfspiel jetzt aus dem Veröffentlichungskalender gestrichen.

Die Gründe für diesen drastischen Schritt sind bislang nicht bekannt und es bleibt fraglich, ob der Kinostart des „Street Fighter“-Films nur verschoben oder sogar komplett gestrichen wurde. Bis zum heutigen Tag lagen von offizieller Seite aus keinerlei Informationen zum Projekt vor: Weder Details zur Handlung, noch zur Besetzung waren bekannt. Wie es in Zukunft für die Kino-Adaption weitergehen wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Zwei Street-Fighter-Filme floppten bereits

Sollten Legendary Entertainment und Sony den geplanten „Street Fighter“-Film aber doch noch in die Kinos bringen, wäre es nicht der erste Leinwandauftritt von Ryu, Ken und Chun-Li. Bereits 1994 wurde eine Real-Verfilmung des Prügelspiels veröffentlicht, in der unter anderem Schauspieler Jean-Claude Van Damme als Colonel Guile und Kylie Minogue als Cammy zu sehen waren. 2009 folgte zudem der Film „Street Fighter: The Legend of Chun-Li“. Doch beide Werken konnten weder Zuschauer noch Kritiker überzeugen.

Im Gegensatz dazu erfreut sich der aktuelle Ableger der Videospielreihe großer Beliebtheit: „Street Fighter 6“, das 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wurde, verkaufte sich bis September des vergangenen Jahres über 4 Millionen Mal. Sowohl Spieler als auch Kritiker lobten den neuesten Teil aus Capcoms Prügelspiel-Franchise. Diese Erfolgsgeschichte dürfte auch den Grundstein für ein mögliches „Street Fighter 7“ gelegt haben, auch wenn dessen Veröffentlichung voraussichtlich noch einige Jahre in der Zukunft liegt.

