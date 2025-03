Switch: Der Abschied? Insider nennt Termin für eine neue Nintendo Direct

In den letzten Wochen verdichteten sich die Hinweise, dass Nintendo die Switch mit der Ankündigung eines "größeren Nischentitels" verabschieden könnte. Der bekannte Insider "Nate The Hate" brachte in dieser Woche einen möglichen Termin für die Ankündigung und eine neue Nintendo Direct ins Gespräch.

Vor wenigen Wochen kündigte Nintendo eine weitere Ausgabe des Direct-Formats an, die das Unternehmen nutzen wird, um Details und Eindrücke zur Switch 2 zu liefern.

Zudem spekuliert die Community, dass im Rahmen der Nintendo Direct am 2. April 2025 der Preis und der Termin der Switch 2 enthüllt werden. Unbestätigten Berichten zufolge könnte es bei der Nintendo Direct in der nächsten Woche nicht bleiben. Stattdessen sorgte der als verlässliche Quelle geltende Insider „Nate The Hate“ für Gerüchte um eine weitere Nintendo Direct, die bereits in dieser Woche stattfinden soll.

„Ja, ich habe gehört, dass es diese Woche eine Nintendo-Präsentation gibt“, so der Leaker und Insider. „Ich glaube, sie ist am/um Donnerstag und es wird eine Direct sein.“

Ein Abschiedsgeschenk für die Switch?

Neu sind die Gerüchte um eine weitere Nintendo Direct, die in Kürze stattfindet, nicht. In den letzten Wochen erreichten uns beispielsweise Berichte, in denen die Rede davon war, dass Nintendo eine Art Abschiedsgeschenk für die Switch vorbereiten könnte.

Hierbei soll es sich um die Ankündigung eines Titels handeln, der auf einer Serie basiert, die sich den „größeren Nischentiteln“ zuordnen lässt.

Dies berichtete der Insider „PH Brazil“, der in der Vergangenheit des Öfteren mit konkreten Angaben auf sich aufmerksam machte. Wie „PH Brazil“ betonte, soll es sich bei der Ankündigung um einen neuen Titel und nicht etwa ein Remaster oder ein Remake handeln.

Konkreter wurde der Insider in diesem Zusammenhang leider nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Nintendo traditionell nicht zu Gerüchten dieser Art äußert.

Starten die Vorbestellungen der Switch 2 in Kürze?

Selbiges gilt für die Berichte um den möglicherweise bevorstehenden Start der Vorbestellungen der Switch 2. Wie der Journalist Matt Swider angibt, könnten die Vorbestellungen in der nächsten Woche starten.

Möglicherweise schon kurz nach der Präsentation im Zuge der Nintendo Direct am 2. April 2025.

Sollten sich die Angaben des Journalisten bewahrheiten, würde Nintendo der Strategie treu bleiben, die das Unternehmen bereits bei der ersten Switch verfolgte. Auch hier starteten die Vorbestellungen direkt im Anschluss an die Nintendo Direct, in der der japanische Konzern den Konsolen-Handheld-Hybriden ausführlich vorstellte.

Möglicherweise wissen wir also in wenigen Tagen mehr.

Weitere Meldungen zu Nintendo Direct, Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren