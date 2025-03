Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Entwicklung abgeschlossen, doch Release erneut verschoben

Nach einer von zahlreichen Rückschlägen geprägten Entwicklungsphase von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ keimte erst vor wenigen Tagen wieder Hoffnung auf: Eine durch das ESRB erteilte Altersfreigabe ließ Fans auf ein neues Lebenszeichen und einen baldigen Release hoffen, der zuletzt für das Frühjahr 2025 angesetzt war.

Und tatsächlich: Publisher Paradox Interactive und Entwickler The Chinese Room haben sich am heutigen Tag mit einer Video-Botschaft an die Fans gerichtet. Allerdings gibt es eine gute und auch eine schlechte Nachricht: Demnach ist die Entwicklung von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ endlich abgeschlossen, doch der Release wird sich ein weiteres Mal verzögern.

Release auf den Herbst 2025 verschoben

Im besagten Video meldete sich Marco Behrmann, seines Zeichens Executive Producer von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ und Executive Vice President von „World of Darkness“, zu Wort und liefert ein Update zum aktuellen Stand der Dinge. „Seit unserem letzten Update haben wir dem Spiel mehr Inhalte, mehr erzählerische Tiefe und Charakterentwicklung hinzugefügt und Fabiens Rolle in der Handlung weiterentwickelt“, eröffnet Behrmann seine Nachricht.

Zudem verwies er auf die Entwicklertagebücher, die in den vergangenen Monaten veröffentlicht wurden und es ermöglichten, die Arbeiten am Spiel zu verfolgen. Dann sagte er den Satz, auf den die Fans vermutlich seit Jahren warten: „Das Spiel ist derzeit fertig.“ Er erklärte: „Wir konzentrieren uns derzeit auf Fehlerbehebungen, Stabilität und Performance, um euch nach der Veröffentlichung das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.“

Doch dann folgte die Ernüchterung: Nachdem der Release von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ zuletzt für das Frühjahr geplant war, bestätigte Behrmann, dass es zu einer erneuten Verschiebung kommen wird: „Bloodlines 2 erscheint im Oktober dieses Jahres“. Allerdings haben die Fans endlich Gewissheit, dass die Arbeiten am Spiel beendet sind und eine weitere Verzögerung wohl ausgeschlossen ist.

Bloodlines 2 hat eine turbulente Entwicklung hinter sich

Ursprünglich angekündigt wurde „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ bereits 2019, während das Studio Hardsuit Labs die Entwicklung der Fortsetzung zum Kultklassiker „Vampire: The Masquerade – Bloodlines“ aus dem Jahr 2004 übernehmen sollte. Allerdings kam es zu internen Problemen und die Arbeiten mussten sogar unterbrochen werden. Letztendlich übernahm The Chinese Room („Still Wakes the Deep“) die Entwicklung im Jahr 2021.

In „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines uralten Vampirs, der in der modernen Metropole Seattle erwacht. Die Stadt steht kurz vor einem offenen Krieg zwischen den Vampirfraktionen, und es liegt an den Spielern, diesen Aufstand zu verhindern. Durch den Beitritt zu verschiedenen Clans können sie die Handlung und ihren eigenen Spielstil maßgeblich beeinflussen.

Das Rollenspiel wird für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und PC erscheinen – dem aktuellen Stand nach wird es dann endlich im Oktober 2025 soweit sein.

