Xbox Next: Droht eine Blockade von PS5-Spielen auf der nächsten Microsoft-Plattform?

Xbox Next:

Die nächste Xbox könnte Berichten zufolge mehr mit einem PC als mit einer gewöhnlichen Konsole gemeinsam haben. Doch was bedeutet das für Sony und die für den PC veröffentlichten PS5-Spiele? Könnte eine Blockade auf der kommenden Plattform von Microsoft drohen?

Die aktuelle Konsolengeneration hat bereits die Hälfte ihres Lebenszyklus hinter sich gebracht und dementsprechend häufen sich die Gerüchte und um PS6 und der nächsten Xbox immer mehr. Doch während Sony am gewohnten Konzept einer Konsole festhalten wird, könnte die kommende Plattform von Microsoft eine neue Richtung einschlagen – hin zu einer PC-ähnlichen Architektur.

So tauchten erst kürzlich Berichte auf, dass Microsoft mit der nächsten Xbox einen „PC mit TV-freundlicher Hülle“ plant. Diese Plattform könnte, ähnlich wie Windows, für alternative Vertriebsplattformen wie Steam oder den Epic Games Store geöffnet werden. Das deutete kürzlich auch ein durchgesickertes Xbox-Interface an. Doch was bedeutet diese potenzielle PC-Nähe der nächsten Xbox für Sonys PC-Portierungen von PS5-Spielen?

Wird Sony seine PC-Portierungen blockieren?

Diese Frage stellte sich jetzt auch der bekannte Windows-Central-Journalist Jez Corden, der in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) eine Umfrage startete: „Wenn die nächste Xbox Steam/Epic Game Store unterstützt, wird PlayStation dann ihre PC-Titel auf der Hardware von Microsoft blockieren?“ Über 60 Prozent der Teilnehmer sind sich sicher: Ja, Sony wird seine PC-Portierungen blockieren, damit keine PS5-Titel auf der nächsten Xbox gespielt werden können.

Ein Teil der Spieler ist jedoch der Meinung, dass Sony seine Spiele nicht blockieren könne, doch Corden wies in einem weiteren Post darauf hin: „An alle, die sagen, PlayStation könne ihre Spiele auf Steam nicht willkürlich von einem Xbox-PC aus blockieren: Das können sie absolut. GeForce Now musste dies auf die harte Tour lernen.“

Auch GeForce Now wurde bereits von Sony ausgeschlossen

GeForce Now ist der Cloud-Gaming-Service von Nvidia, der unter anderem auch auf der Xbox Series X/S verfügbar ist. In der Vergangenheit bot Sony die PC-Umsetzungen der eigenen PS5-Spiele jedoch nicht auf dieser Plattform an. Es ist davon auszugehen, dass der PlayStation-Hersteller die Kontrolle über die eigenen Titel behalten möchte. Zudem verfügt Sony auch über einen eigenen Cloud-Dienst, sodass man die Konkurrenz vermutlich nicht stärken möchte.

Weitere Neuigkeiten rund um die nächste Xbox:

Sony vertreibt seine PC-Portierungen derzeit hauptsächlich über etablierte Plattformen wie Steam und den Epic Games Store. Sollte Microsoft mit der nächsten Xbox tatsächlich den Weg für offene PC-Stores ebnen, bleibt abzuwarten, wie Sony auf diese potenzielle Konkurrenz reagieren wird. Bis dahin ist jedoch noch Geduld gefragt: Aktuellen Gerüchten zufolge ist die nächste Konsolengeneration nicht vor 2027 zu erwarten. Parallel zur Entwicklung der nächsten Xbox soll Microsoft laut Medienberichten auch an einem eigenen Handheld arbeiten.

