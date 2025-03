F1 2025: Termin, Inhalte, Trailer und Editionen im Überblick

Mit der anstehenden Veröffentlichung von “F1 25” geht die traditionsreiche Rennspielserie von Codemasters – mittlerweile im Besitz von Electronic Arts – in die nächste Runde. Das Spiel knüpft an die aktuelle Formel-1-Saison an und soll Spielern neue Möglichkeiten bieten, die Königsklasse des Motorsports virtuell zu erleben.

Der neue Titel erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC. Im Fokus stehen technische Verbesserungen, eine überarbeitete Spielmechanik sowie inhaltliche Erweiterungen bekannter Modi. Fans dürfen sich auf eine stärkere Einbindung aktueller Entwicklungen der echten Rennsaison einstellen.

Inhalte und Neuerungen in F1 25

“F1 25” enthält erneut den Story-Modus “Braking Point”, in dem das fiktive Team Konnersport im Mittelpunkt steht. In der diesjährigen Handlung erschüttert ein „dramatisches Ereignis“ den Rennstall, was zu Chaos führen soll. Der Modus bietet mehrere Schwierigkeitsstufen, sodass Neueinsteiger und erfahrene F1-Piloten gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Der Modus “MyTeam” wurde für „F1 25“ überarbeitet. Spieler übernehmen dabei weiterhin die Rolle eines Teamchefs und Fahrers, jedoch mit erweiterten Management-Funktionen. Auf technischer Seite setzt das Spiel erneut auf die EGO-Engine. Durch den Einsatz der LIDAR-Technologie soll die Darstellung der Rennstrecken und deren Umgebung realistischer ausfallen. Weitere Informationen zu den Spielmechaniken und technischen Neuerungen folgen in einer geplanten Deep-Dive-Serie.

Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters, betonte zur Ankündigung: „F1 25 bietet Fans noch mehr Möglichkeiten, die Formel 1 zu erleben und auf ihre Weise Rennen zu fahren, von der Dramatik von Braking Point bis hin zu Schlagzeilen auf der Jagd nach dem Ruhm der Weltmeisterschaft.“

Parallel zum 75-jährigen Formel-1-Jubiläum wird in „F1 25“ die aktuelle Saison gefeiert – inklusive des Wechsels von Lewis Hamilton zu Ferrari. Dabei können Spieler mit und gegen neue sowie etablierte Fahrer antreten. Neben Einzelspielererlebnissen werden kooperative Optionen geboten.

Vorbesteller-Inhalte und Termin von F1 25

Vorbesteller der Standard-Edition von “F1 25” erhalten ein “F1 75 Celebration Pack”, ein “F1 World Starter Pack” sowie 5.000 PitCoin. Als Cover-Fahrer dieser Edition wurden Oscar Piastri, Carlos Sainz und Oliver Bearman gewählt.

Die “F1 25 Iconic Edition”, die ausschließlich digital erhältlich ist und Lewis Hamilton auf dem Cover zeigt, enthält unter anderem exklusive Inhalte rund um Lewis Hamilton sowie Charaktere aus dem kommenden Kinofilm “F1” von Apple Original Films.

So sind beispielsweise Sonny Hayes und Joshua Pearce im Karrieremodus und in “MyTeam” spielbar. Zudem erhalten Käufer dieser Edition vorab Zugriff auf mehrere Fahrzeuglackierungen aus der Saison 2025, die bereits im “F1 24 Time Trial”-Modus genutzt werden können.

Die Editionen samt Vorbesteller-Boni in der Übersicht:

Standard Edition (79,99 Euro)

F1 25

Pack zum 75. F1-Jubiläum

F1 World Starter-Pack

5.000 PitCoin

Iconic Edition (99,99 Euro)

F1 25

Ikonisches Lewis-Hamilton-Pack

Lewis Hamilton F1 World-Event in F1 24

3 Tage Vorabzugang

F1 The Movie – Kapitel-Szenarien

APXGP-Team-Pack

Lackierungen der Saison 2025 beim Zeitfahren in F1 24

Pack zum 75. F1-Jubiläum

F3 Fahrer-Icons

F1 World Stoßfänger-Pack

18.000 PitCoin (virtuelle Währung) zum Ausgeben im Spiel

Aufgrund der schwammigen Formulierungen ist nicht zweifelsfrei klar, welche Inhalte lediglich für Vorbesteller bestimmt sind.

Spieler, die bereits “F1 23” oder “F1 24” besitzen, erhalten beim Kauf der Iconic Edition einen Vorbesteller-Treuerabatt in Höhe von 15 Prozent. “F1 25” erscheint am 27. Mai 2025 (Iconic Edition) bzw. am 30. Mai 2025 (Standardversion) für PS5, Xbox Series X/S und PC.

