Game Informer: Studio von bekanntem Regisseur bringt Traditionsmagazin zurück

Im letzten August wurde die Videospielbranche durch das Aus von Game Informer geschockt. Nach mehr als 33 Jahren sollte das Magazin, das seine Leser sowohl online als auch über eine Printausgabe auf dem Laufenden hielt, seine Pforten schließen.

Doch nun gibt es ein Happy End: der Entwickler und Publisher Gunzilla Games hat die Rechte an Game Informer von GameStop übernommen. Nun soll das Magazin in gewohnter Form mit allen Mitarbeitern zurückkehren.

Neuer Besitzer bringt gesamte Redaktion zurück

„Game Informer is back“, schrieb der Chefredakteur von Game Informer, Matt Miller, auf der ehemals abgeschalteten Webseite des Magazins. Miller war schon vor der Schließung der Redaktion in der leitenden Position tätig. Wie er schreibt, soll nicht nur das gesamte Redaktionsteam, sondern auch die bekannte „Produktion und mehr“ dank dem neuen Besitzer zurückkehren.

Dieser ist kein geringerer als der Entwickler und Publisher Gunzilla Games. Das Studio ist unter anderem für das kostenlose Extraction-Battle-Royale „Off the Grid“ bekannt, das derzeit im Early Access gespielt werden kann.

Der Entwickler hat zudem auch einen berühmten Mitarbeiter. Neill Blomkamp, ​​Director der Science-Fiction-Filme „District 9“ und „Chappie“, ist nicht nur Mitgründer von Gunzilla, sondern auch als Chief Creative Officer bei dem Studio tätig.

Magazin soll weiterhin unabhängig bleiben

Wie der Chefredakteur Matt Miller in seinem Beitrag weiter angab, bestand der neue Eigentümer darauf, dass „Game Informer ein unabhängiges Redaktionsmedium bleibt“. Zu diesem Zweck firmiert das Magazin nun unter dem Namen Game Informer Inc.

Das Team hat sich zudem sofort wieder an die Arbeit gemacht. So wurden bereits Dutzende von Rezensionen von Spielen, die während der Abwesenheit von Game Informer erschienen, veröffentlicht. Darüber hinaus hat das Magazin seine verspäteten „Best of 2024“-Awards vergeben.

Neben der Webseite soll auch das Printmagazin von Game Informer zurückkommen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Laut Miller wolle das Team die Printausgabe „größer und besser als je zuvor“ machen.

