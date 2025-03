Harry Potter: Freundlicher Riese – Dieser britische Schauspieler soll Hagrid in der HBO-Serie spielen

Warner Bros. Discovery und HBO arbeiten weiter an der Serienadaption von „Harry Potter“, die bereits 2023 offiziell angekündigt wurde. Aktuell sind die Verantwortlichen damit beschäftigt den Cast zusammenzustellen und neuesten Berichten zufolge steht offenbar der nächste Schauspieler kurz davor einen entsprechenden Vertrag zu unterschreiben.

Nachdem in den letzten Wochen bereits Berichte um die Darsteller von Dumbledore, McGonnogall und Snape aufgetaucht waren, geht es nun um die Besetzung von Rubeus Hagrid. Der freundliche Halbriese, der in allen acht „Harry Potter“-Filmen von Robbie Coltrane verkörpert wurde, ist der Wildhüter von Hogwarts, der später auch als Lehrer für die Pflege magischer Geschöpfe tätig ist.

Wer übernimmt die Rolle des Halbriesen Hagrid?

Wie das Magazin Deadline berichtet, konnte man exklusiv in Erfahrung bringen, dass Hagrid in der kommenden „Harry Potter“-Serie von dem britischen Schauspieler und Komiker Nick Frost dargestellt wird. Die Vertragsunterzeichnung würde kurz bevorstehen. HBO wollte sich auf Nachfrage von Deadline jedoch wie gewohnt nicht dazu äußern und gab lediglich bekannt: „Im Laufe der Vorproduktion werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben.“

Angeheizt wurden die Gerüchte rund um Frost, der häufig an der Seite von Simon Pegg und in Filmen wie „Shaun of the Dead“, „Hot Fuzz“ oder „The World’s End“ zu sehen ist, durch einen Instagram-Beitrag, der am 20. März von ihm verfasst wurde. Darin heißt es: „Es passiert, es passiert tatsächlich“. Zudem bemerkten die Fans, dass Frost anderen Schauspielern wie John Lithgow und Paapa Essiedu folgt, die bereits Teil der Besetzung der „Harry Potter“-Serie sind.

Harry-Potter-Serie soll über ein Jahrzehnt laufen

Die neue Serienadaption von „Harry Potter“ wird als langfristiges Projekt geplant, das über ein Jahrzehnt lang laufen und die Handlung aller Bücher von J.K. Rowling abdecken soll. Pro Staffel soll ein Buch abgehandelt werden. Hauptverantwortlich sind Francesca Gardiner als Drehbuchautorin und Showrunnerin sowie Mark Mylod als Regisseur und ausführender Produzent. Beide sind vor allem für ihre Arbeit an der Dramaserie „Succession“ bekannt.

Beginnen sollen die Dreharbeiten im Sommer dieses Jahres in den Warner Bros. Studios in Leavesden, in denen auch die bekannten Filme produziert wurden. Mit dem Start der ersten Episoden soll dann Ende 2026 oder Anfang 2027 zu rechnen sein. Während erste Darsteller bereits bekanntgegeben wurden, bleibt die Besetzung der ikonischen Hauptrollen von Harry, Hermine und Ron weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis.

