Horizon Zero Dawn: Komponist würde liebend gerne den Soundtracks des Film übernehmen, aber...

In einem von Videogamer geführten Interview sprach Joris de Man, der als Komponist an den Soundtracks von "Zero Dawn" und "Forbidden West" arbeitete, über den Anfang 2025 angekündigten Kinofilm zu "Horizon". Eigenen Angaben zufolge würde de Man gerne am Soundtracks des Films mitwirken. Aktuell gibt es allerdings noch einen Haken.

Auf der CES 2025 kündigte Sony Anfang des Jahres die laufenden Arbeiten an einem Kinofilm zum erfolgreichen Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“ an.

Konkrete Details zur Handlung oder den involvierten Darstellern nannte Sony nicht und sprach lediglich davon, dass sich die Arbeiten am Film noch in einem frühen Stadium befinden. Anlässlich der „PlayStation: The Concert“-Tour hatten die Kollegen von Videogamer.com die Möglichkeit, ein paar Worte mit Joris de Man zu wechseln.

Als Komponist arbeitete der 52-jährige Niederländer an den Soundtracks von „Horizon: Zero Dawn“ und „Horizon: Forbidden West“. In dem Interview verriet de Man zunächst, dass der Soundtrack der Titel unerwartet gut angekommen sei. Davon zeugen Millionen von Streams und Aufrufen auf Plattformen wie Youtube oder Spotify.

Doch wie stehen die Chancen, dass Joris de Man auch am Soundtrack des „Horizon: Zero Dawns“-Films mitwirkt?

Komponist wurde bislang nicht kontaktiert

Gegenüber Videogamer wies de Man darauf hin, dass er liebend gerne die Arbeiten am Soundtrack des Films übernehmen beziehungsweise an diesem arbeiten würde. Bislang wurde er allerdings nicht von den Verantwortlichen kontaktiert. „Ich würde vom verdammten Eiffelturm springen, wenn sie mich darum bitten würden“, sagte der Komponist.

„Ich würde es liebend gern tun“, ergänzte de Man. „Ja. Absolut. Ohne jetzt wie ein arroganter Idiot klingen zu wollen, ist es wirklich schön zu wissen, dass die Musik so gut ankommt. Daher wäre ich sehr gerne dabei.“

Laut de Man verfolgen viele Komponisten von Videospiel-Soundtracks das Ziel, ihr Talent auch in der Welt der Filme oder TV-Serien unter Beweis zu stellen. Daher wären die Arbeiten am Soundtrack für de Man die perfekte Möglichkeit, dieses Ziel in Angriff zu nehmen.

Ob es wirklich dazu kommen wird, bleibt laut dem Komponisten jedoch abzuwarten.

de Man trauert der eingestellten TV-Serie nach

In diesem Zusammenhang trauert de Man auch der eingestellten Netflix-Serie zu „Horizon“ nach. Der Komponist weiter: „Lustigerweise ist Film und Fernsehen eine Art Karriereweg, in den ich in den letzten sechs, sieben Jahren expandieren wollte. Es ist schwierig, weil man als Spielekomponist nicht immer ernst genommen wird.“

„Wenn man sagt, dass man ein Spielekomponist ist und die Leute sich nicht mit Spielen auskennen, kommt oft die Frage auf: Was bedeutet das? Ist das sowas wie Candy Crush Saga?“, erklärte de Man.

„Ich würde liebend gern daran mitwirken, und wir werden sehen, was daraus wird. Es war traurig, dass die geplante TV-Serie bei Netflix in Arbeit war, aber leider wurde sie gestrichen.“

