Intergalactic: Release nicht vor 2027? Naughty Dog lässt PS5-Spieler warten

Die PS4-Version von „The Last of Us Part 2“ ist das bislang letzte neu veröffentlichte Spiel von Naughty Dog. Es erschien im Juni 2020. Danach folgten lediglich ein Remake und ein Remaster innerhalb der Serie.

Mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ist das nächste Projekt der gefeierten Spieleschmiede aber längst in Arbeit. Während der zuständige Publisher Sony Interactive Entertainment bislang keinen Veröffentlichungstermin preisgab, deuten Gerüchte auf eine ziemlich lange Wartezeit hin.

Veröffentlichung wohl nicht vor 2027

Bereits seit 2020 arbeitet Naughty Dog an „Intergalactic: The Heretic Prophet“, das laut Studioleiter Neil Druckmann die „bisher wildeste und kreativste Geschichte“ des Studios werden soll. Doch wann werden wir das Ergebnis sehen?

Jason Schreier, Journalist bei Bloomberg und in der Branche gut vernetzt, hat eine grobe Idee: Er kommentierte auf ResetEra, dass der kurze Teaser-Trailer bei den Game Awards 2024 ein „sehr früher“ Vorgeschmack gewesen sei.

In einer Diskussion rund um die Release-Jahre von „The Witcher 4“ und „Intergalactic: The Heretic Prophet“ schrieb er: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gesagt habe, dass es sich bei beiden um sehr frühe Teaser handeln würde. Keines dieser Spiele wird nächstes Jahr erscheinen.“

Offiziell sind derartige Angaben natürlich nicht, sodass abzuwarten bleibt, was Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment zu diesem Thema zu sagen haben.

Zwischen „The Last of Us Part 2“ aus dem Jahr 2020 und „Intergalactic“ würde bei einem solch späten Release eine Lücke von mindestens sieben Jahren liegen. Im Vergleich zur PS3-Ära, in der mehrere Blockbuster des Studios innerhalb einer Generation erschienen, ist das ein erheblicher zeitlicher Abstand. Verzögerungen in der frühen PS5-Phase, unter anderem durch die Pandemie und die eingestellte Multiplayer-Version von „The Last of Us“, haben laut Berichten zur Verzögerung beigetragen.

Die lange Entwicklungszeit von Spielen wie „The Witcher 4“ und „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ist letztlich Teil eines Trends, den viele AAA-Produktionen in den letzten Jahren erleben: komplexere Projekte erfordern längere Produktionszyklen – und explodierenden Kosten.

Intergalactic schickt Spieler in die ferne Zukunft

Was ist zum neuen Spiel von Naughty Dog bekannt? „Intergalactic: The Heretic Prophet“ spielt mehrere Jahrtausende in der Zukunft. Im Mittelpunkt steht die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die auf dem abgelegenen Planeten Sempiria gestrandet ist. Der Kontakt zur Außenwelt wurde vor Jahrhunderten abgebrochen.

Mehr ist im nachfolgenden Special zusammengefasst:

Neil Druckmann bezeichnet das Spiel als eine Weiterentwicklung des bisherigen Naughty-Dog-Portfolios. Das Team wolle sich mit „Intergalactic“ selbst übertreffen. „Es entwickelt sich zu unserer bisher wildesten und kreativsten Geschichte“, erklärte er.

Zudem strebt das Studio das bislang tiefgründigste Gameplay in der Geschichte von Naughty Dogan. Dabei beruft man sich auf die Spielerfreiheit von Titeln wie „Elden Ring“ und verweist auf Einflüsse von Werken wie „Akira“ und „Cowboy Bebop“. Die Hauptfigur wird von Tati Gabrielle dargestellt, bekannt aus Produktionen wie „Uncharted“ und „Chilling Adventures of Sabrina“.

Weitere Meldungen zu Intergalactic: The Heretic Prophet.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren