Lies of P Overture: Spielzeit, Hinweise im Basisspiel und ein Qualitätsversprechen

Die kommende Erweiterung für “Lies of P" nimmt Form an. Entwickler Neowiz spricht vor dem Launch über Inhalte, Einbindung in die Spielwelt und den erzählerischen Ansatz von “Overture".

Das Soulslike-Spiel “Lies of P” erhält eine Erweiterung namens “Overture”. Die Vorstellung erfolgte im Rahmen der im Februar veranstalteten State of Play. Abgesehen von einem weiteren Trailer wurde es danach recht ruhig.

Neue Informationen brachte allerdings die Game Developers Conference hervor. Game Director Choi Ji-won plauderte auf dem Event über die kreative Ausrichtung und Hinweise im Hauptspiel

Rückkehr nach Krat: Ein Prequel als Erweiterung

Der DLC „Lies of P: Overture“ ist als erzählerisches Prequel konzipiert und versetzt die Hauptfigur in der Zeit zurück – in eine Phase kurz vor dem Fall der Stadt Krat. Spieler können neue Gebiete, Gegner, Bosse, Waffen und Charaktere erwarten. Die Entwickler geben jedoch bewusst nur begrenzte Informationen preis – aus Spoiler-Gründen vor allem in Bezug auch die Story-Elemente.

Allerdings gebe es Hinweise auf DLC-Inhalte, die Fans „über das gesamte Spielerlebnis“ direkt im Basisspiel entdecken können. „Viele Hinweise und viele Einblicke in die Welt. Und das werdet ihr in der Erweiterung tatsächlich sehen und erleben können… „, so der Game Director gegenüber IGN.

Es habe viele Dinge gegeben, die er eigentlich schon bei der Arbeit am Basisspiel umsetzen wollte: „Sie wurden nicht in das Basisspiel aufgenommen. Und all das, zumindest die wichtigsten Elemente davon, werden in der Erweiterung enthalten sein.“

Der Zugang zur Erweiterung wird laut Choi ab Kapitel neun von „Lies of P“ möglich sein. Die Inhalte bleiben bis zum Ende des Spiels verfügbar, was eine nahtlose Integration innerhalb der Hauptgeschichte ermöglicht. “Overture” ist dabei nicht als eigenständiges Erlebnis gedacht, erklärte Choi im Gespräch mit Eurogamer: „Wir glauben, dass das Gesamtpaket aus Basisspiel und Erweiterung das Spielerlebnis von Lies of P so vermittelt, wie es sein sollte.“

In Bezug auf die Zielgruppe verfolgt Neowiz einen ausgewogenen Ansatz. Die Erweiterung soll in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad sowohl erfahrene Spieler als auch Neueinsteiger ansprechen. Die Spielzeit von „Lies of P: Overture“ liege bei rund 15 bis 20 Stunden.

Neowiz liegt viel Wert auf Qualität

Auch wenn “Overture” keine Antwort auf die ominöse Dorothy-Sequenz liefert, ist die Erweiterung ein Schritt, um das erzählerische und spielerische Fundament von “Lies of P” weiter auszubauen. Choi beschreibt das Projekt als „Entwicklerschnitt“ – also als das Resultat kollektiver kreativer Entscheidungen des gesamten Teams.

Der Game Director betonte weiter, dass der Fokus stets auf Qualität liege und keine Inhalte veröffentlicht würden, bevor sie vollständig ausgereift seien: „Das ist also das eine Versprechen, das ich euch geben kann: Wenn wir diese Inhalte und Neuigkeiten tatsächlich mit euch teilen, sind wir bereit, sie mit euch zu teilen.“

Die Veröffentlichung von “Lies of P: Overture” ist für den Sommer 2025 geplant. Die Erweiterung erscheint für alle Plattformen, auf denen auch das Hauptspiel erhältlich ist. Ein genaues Datum wurde bislang nicht bekannt gegeben.

