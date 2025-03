Nintendo Switch: Ein letztes Aufbäumen der Original-Switch? Nintendo kündigt Direct-Präsentation für morgigen Donnerstag an

Nintendo hat eine neue Direct angekündigt: Die Präsentation wird am morgigen Donnerstag, dem 27. März 2025, um 15 Uhr unserer Zeit stattfinden und 30 Minuten lang kommende Spiele für die Original-Switch in den Fokus rücken. Neuigkeiten zur Switch 2 sind nicht zu erwarten.

Während Nintendo-Fans weiterhin gespannt auf die ausführliche Vorstellung der Switch 2 am 2. April warten, hat Nintendo bereits für den morgigen Donnerstag eine neue Direct-Präsentation angekündigt. Nachdem Insider den Termin in dieser Woche schon vorausgesagt hatten, wurde er jetzt auch offiziell gemacht.

Neuigkeiten zur Switch 2 bräuchten die Spieler aber nicht zu erwarten. Stattdessen wird die Show – höchstwahrscheinlich ein letztes Mal – die Original-Switch in den Mittelpunkt rücken und kommende Spiele für die erfolgreiche Hybrid-Konsole präsentieren.

Morgige Direct rückt Spiele für die erste Switch in den Mittelpunkt

Wie Nintendo in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, wird die Direct am 27. März 2025 um 15 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Interessierte Spieler können das Event wie gewohnt via YouTube-Livestream verfolgen. Die Japaner versprechen eine Laufzeit von etwa 30 Minuten, sodass Fans wohl jede Menge Spiele zu Gesicht bekommen werden.

Welche Titel Nintendo präsentieren wird, bleibt spannend. Der aktuelle Release-Kalender für die Switch ist mit „Metroid Prime 4: Beyond“ und „Pokémon-Legenden: Z-A“ recht überschaubar. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Nintendo weitere Spiele in der Pipeline hat, die sowohl vor als auch nach dem Launch der Switch 2 erscheinen werden. Gerüchten zufolge könnte außerdem auch eine Art Abschiedsgeschenk für die Switch präsentiert werden.

Switch-2-Direct folgt in der nächsten Woche

In der kommenden Woche geht es dann Schlag und Schlag weiter und am Mittwoch, dem 2. April, ebenfalls um 15 Uhr unserer Zeit, wird Nintendo in aller Ausführlichkeit die Switch 2 präsentieren. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Januar nur einen kurzen Blick auf das leicht überarbeitete Design gewährt hatte, werden für die Präsentation auch jede Menge Spiele, der Verkaufspreis und natürlich auch der Launch-Termin erwartet.

Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass Nintendo die Switch 2 im Sommer dieses Jahres auf den Markt bringen könnte. Zudem wird spekuliert, dass die Spiele in drei Phasen veröffentlicht werden sollen. Analysten erwarten zudem einen höheren Preis im Vergleich zur ersten Switch, und auch über teurere Spiele wurde bereits diskutiert. Nintendo selbst versicherte jedoch Anfang Februar, dass die „Erschwinglichkeit der Hardware“ ein wichtiger Faktor bleibt.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren