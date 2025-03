PS Plus Essential im April 2025: Offiziell angekündigt – Das sind die neuen Spiele

PS Plus Essential im April 2025:

Am heutigen Mittwochabend stellte Sony die PlayStation Plus Essential-Titel für den April 2025 vor. Auf welche Neuzugänge dürfen sich Abonnenten im nächsten Monat freuen?

In der letzten Woche schaltete Sony die März-Neuzugänge für die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium frei. Welche Titel Einzug in die entsprechenden Bibliotheken hielten, verraten wir euch hier.

Den Schlusspunkt unter einen Monat mit PlayStation Plus setzt traditionell die offizielle Enthüllung der Essential-Titel für den nächsten Monat. Diese nahm Sony auf heutigen Mittwochabend vor und enthüllte, dass sich die Abonnenten von PlayStation Plus im April 2025 erneut auf drei Spiele freuen dürfen.

Als Highlight des nächsten Monats dürfte sich sicherlich „RoboCop: Rogue City“ herauskristallisieren. Hinzukommen „The Texas Chain Saw Massacre“ und „Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory“, die Abonnenten ebenfalls ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen dürfen.

PS Plus Essential im April 2025

RoboCop: Rogue City | PS5

Veröffentlicht im November 2023

Metascore: 72

User-Score: 8.1

Score im PS Store: 4.36/5

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

The Texas Chain Saw Massacre | PS4, PS5

Veröffentlicht im August 2023

Metascore: 72

User-Score: 6.4

Score im PS Store: 4.21

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory | PS4

Veröffentlicht im Januar 2018

Metascore: 73

User-Score: 7.7

Score im PS Store: 4.65

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro / 9,99 Euro im Sale

Produkteintrag im PS Store

Wie gehabt könnt ihr die neuen Essential-Titel nicht sofort herunterladen. Stattdessen erfolgt die Freischaltung stets am Dienstag nach der offiziellen Ankündigung. Oftmals gegen 11 Uhr am Vormittag. Im aktuellen Fall wäre dies der 1. April 2025.

Parallel zur Freischaltung der neuen Titel entfernt Sony die Essential-Titel aus dem März 2025 aus dem Angebot. Solltet ihr euch die Spiele für den laufenden Monat noch nicht gesichert haben, solltet ihr dies schleunigst nachholen.

Nach der Freischaltung der Essential-Titel geht es mit der offiziellen Enthüllung der Extra- und Premium-Spiele für den April 2025 weiter. Die Ankündigung nimmt Sony am zweiten Mittwoch des Monats und somit am 9. April 2025 gegen 17:30 Uhr vor. Freigeschaltet werden die Neuzugänge am Dienstag, den 15. April 2025.

Neuzugängen in der Welt von PlayStation Plus legen wir unsere ausführliche Übersicht ans Herz. Diese beantwortet alle wichtigen Fragen zu den unterschiedlichen Stufen des Abo-Angebots und liefert euch Details zu den Preisen, Inhalten und exklusiven Features.

