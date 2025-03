PS5 & PS4: 4.500 Angebote mit bis zu 95 Prozent Rabatt – Frühlings-Sale gestartet

Sony hat im PS Store eine neue Rabattaktion gestartet, die es in sich hat. Der Frühlings-Sale gewährt passend zu den steigenden Temperaturen kräftige Rabatte, die bis hin zu 95 Prozent reichen – auch wenn die Anzeige im PlayStation-Store nur auf bis zu 75 Prozent Rabatt verweist.

Über 4.500 Spiele, Editionen, Bundles und sonstige Produkte für PS4 und PS5 gibt es günstiger. Mit dabei sind bekannte Spieleserien wie „Assassin’s Creed“, „Resident Evil“ und „Lego“.

Magie, Rennen und Schießereien mit Rabatt

Zu den neuen PSN-Angeboten gehört „Hogwarts Legacy“, das derzeit für 18,74 Euro erhältlich ist, was einem Rabatt von 75 Prozent entspricht. Im Open-World-Action-Rollenspiel erkunden Spieler die Zauberwelt des 19. Jahrhunderts – als eigens erstellte Schülerinnen oder Schüler von Hogwarts. Auch „Mortal Kombat 1“ wurde stark reduziert – auf 16,49 Euro, also 67 Prozent unter dem Originalpreis.

Ein weiterer Deal ist „Lies of P“, das für 35,99 Euro erhältlich ist – 40 Prozent günstiger als üblich. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio und dem Stil der Soulslikes, bietet das Spiel eine düstere, von Lügen geprägte Welt. Ebenfalls stark reduziert ist „Cyberpunk 2077“ mit einem Preis von 24,99 Euro (-50 Prozent). Der Sci-Fi-Rollenspiel-Hit von CD Projekt RED glänzt nach zahlreichen Updates sowohl technisch als auch hinsichtlich des Contents.

Ein weiterer Deal betrifft „The Crew Motorfest“: Das Cross-Gen-Paket ist aktuell um 70 Prozent reduziert und kostet 23,99 Euro. Das Arcade-Rennspiel entführt Spieler in eine offene Inselwelt mit vielfältigen Fahrzeugen.

Auch Klassiker wie „Batman: Arkham Knight“ (3,99 Euro, -80 Prozent) sind im Angebot. Das Action-Adventure bietet eine dichte Atmosphäre und ein durchdachtes Kampfsystem in einer offenen Gotham-Welt. Wer auf atmosphärische Storytitel steht, kann bei „Bioshock: The Collection“ zugreifen – für 9,99 Euro bekommt man drei Spieleklassiker inklusive Remaster.

Für Multiplayer-Fans gibt es „Helldivers 2“, das mit 31,99 Euro aktuell 20 Prozent unter dem Normalpreis liegt. Der kooperative Third-Person-Shooter verlangt Teamarbeit und Präzision in einem intergalaktischen Krieg. Auch „Sea of Thieves“ wurde auf 23,99 Euro (-40 Prozent) reduziert. In diesem Piratenabenteuer erleben Spieler kooperative Schatzsuchen und Seeschlachten in einer offenen Welt.

Weitere Deals in der Übersicht:

Ace Combat 7 Skies Unknown : 9,79 Euro (86 %)

: 9,79 Euro (86 %) Alan Wake Remastered : 7,49 Euro (75 %)

: 7,49 Euro (75 %) ARK Survival Ascended : 22,49 Euro (50 %)

: 22,49 Euro (50 %) Assassin’s Creed Odyssey : 13,99 Euro (80 %)

: 13,99 Euro (80 %) Assassin’s Creed Origins : 10,49 Euro (85 %)

: 10,49 Euro (85 %) Assetto Corsa Competizione : 11,99 Euro (70 %)

: 11,99 Euro (70 %) Avatar Frontiers of Pandora : 26,39 Euro (67 %)

: 26,39 Euro (67 %) Baldur’s Gate 3 : 55,99 Euro (20 %)

: 55,99 Euro (20 %) Batman Arkham Knight : 3,99 Euro (80 %)

: 3,99 Euro (80 %) Battlefield 2042 : 7,99 Euro (90 %)

: 7,99 Euro (90 %) Bioshock The Collection : 9,99 Euro (80 %)

: 9,99 Euro (80 %) Blasphemous 2 : 14,99 Euro (50 %)

: 14,99 Euro (50 %) Borderlands 3 : 6,99 Euro (90 %)

: 6,99 Euro (90 %) Bramble The Mountain King : 5,99 Euro (80 %)

: 5,99 Euro (80 %) Crash Bandicoot 4 Its About Time : 23,09 Euro (67 %)

: 23,09 Euro (67 %) Deep Rock Galactic : 9,89 Euro (67 %)

: 9,89 Euro (67 %) Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49 Euro (70 %)

: 7,49 Euro (70 %) Diablo 2 Resurrected : 13,19 Euro (67 %)

: 13,19 Euro (67 %) Dirt Rally 2.0 : 14,99 Euro (50 %)

: 14,99 Euro (50 %) Doom Eternal Standard Edition : 9,99 Euro (75 %)

: 9,99 Euro (75 %) Dragon Ball Fighterz : 11,19 Euro (84 %)

: 11,19 Euro (84 %) Dying Light 2 Stay Human : 23,09 Euro (67 %)

: 23,09 Euro (67 %) Eiyuden Chronicle Hundred Heroes : 24,99 Euro (50 %)

: 24,99 Euro (50 %) Elden Ring : 35,99 Euro (40 %)

: 35,99 Euro (40 %) Escape Academy : 7,99 Euro (60 %)

: 7,99 Euro (60 %) Guilty Gear Strive : 19,99 Euro (50 %)

: 19,99 Euro (50 %) Grounded : 19,99 Euro (50 %)

: 19,99 Euro (50 %) Hell Let Loose : 24,99 Euro (50 %)

: 24,99 Euro (50 %) Horizon Chase 2 : 12,49 Euro (50 %)

: 12,49 Euro (50 %) Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged : 7,49 Euro (85 %)

: 7,49 Euro (85 %) Kingdom Come Deliverance 2 : 66,49 Euro (5 %)

: 66,49 Euro (5 %) L A Noire : 19,99 Euro (50 %)

: 19,99 Euro (50 %) Lego City Undercover : 5,39 Euro (91 %)

: 5,39 Euro (91 %) Lego Star Wars Das Erwachen Der Macht : 5,99 Euro (90 %)

: 5,99 Euro (90 %) Lego Star Wars Die Skywalker Saga : 11,99 Euro (80 %)

: 11,99 Euro (80 %) Life Is Strange True Colors : 17,99 Euro (70 %)

: 17,99 Euro (70 %) Mafia Definitive Edition : 7,99 Euro (80 %)

: 7,99 Euro (80 %) Metal Hellsinger : 19,99 Euro (60 %)

: 19,99 Euro (60 %) Moving Out 2 : 11,99 Euro (60 %)

: 11,99 Euro (60 %) No Man’s Sky : 19,99 Euro (60 %)

: 19,99 Euro (60 %) Overcooked All You Can Eat : 13,59 Euro (66 %)

: 13,59 Euro (66 %) Pathfinder Wrath of the Righteous Enhanced Edition : 7,99 Euro (80 %)

: 7,99 Euro (80 %) Pillars Of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition : 14,99 Euro (75 %)

: 14,99 Euro (75 %) Plants vs Zombies Garden Warfare : 5,99 Euro (70 %)

: 5,99 Euro (70 %) Plants vs Zombies Schlacht Um Neighborville : 4,99 Euro (75 %)

: 4,99 Euro (75 %) Prince of Persia The Lost Crown : 19,99 Euro (50 %)

: 19,99 Euro (50 %) Prison Architect PlayStation 4 Edition : 6,24 Euro (75 %)

: 6,24 Euro (75 %) Psychonauts 2 : 11,99 Euro (80 %)

: 11,99 Euro (80 %) Railway Empire Complete Collection : 19,99 Euro (50 %)

: 19,99 Euro (50 %) Rayman Legends : 4,99 Euro (75 %)

: 4,99 Euro (75 %) Red Dead Redemption 2 : 14,99 Euro (75 %)

: 14,99 Euro (75 %) Resident Evil 4 : 19,99 Euro (50 %)

: 19,99 Euro (50 %) Resident Evil Village Gold Edition : 19,99 Euro (60 %)

: 19,99 Euro (60 %) Riders Republic : 9,99 Euro (75 %)

: 9,99 Euro (75 %) Scarlet Nexus : 9,79 Euro (86 %)

: 9,79 Euro (86 %) Sea of Thieves : 23,99 Euro (40 %)

: 23,99 Euro (40 %) Sherlock Holmes The Awakened : 7,99 Euro (85 %)

: 7,99 Euro (85 %) Sifu : 19,99 Euro (60 %)

: 19,99 Euro (60 %) Sid Meier’s Civilization 7 : 5,99 Euro (80 %)

: 5,99 Euro (80 %) Sniper Elite Resistance : 47,99 Euro (20 %)

: 47,99 Euro (20 %) Sonic Origins Plus : 15,99 Euro (60 %)

: 15,99 Euro (60 %) Spyro Reignited Trilogy : 13,99 Euro (65 %)

: 13,99 Euro (65 %) Star Wars Outlaws : 39,99 Euro (50 %)

: 39,99 Euro (50 %) Steamworld Build : 13,49 Euro (60 %)

: 13,49 Euro (60 %) Tekken 7 : 9,99 Euro (80 %)

: 9,99 Euro (80 %) Tetris Effect Connected : 19,99 Euro (50 %)

: 19,99 Euro (50 %) The Ascent : 8,99 Euro (70 %)

: 8,99 Euro (70 %) The Elder Scrolls 5 Skyrim VR : 17,49 Euro (75 %)

: 17,49 Euro (75 %) The Escapists 2 : 4,39 Euro (80 %)

: 4,39 Euro (80 %) The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 : 23,99 Euro (60 %)

: 23,99 Euro (60 %) The Outer Worlds : 9,89 Euro (67 %)

: 9,89 Euro (67 %) Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 : 17,99 Euro (60 %)

: 17,99 Euro (60 %) Two Point Campus : 14,99 Euro (50 %)

: 14,99 Euro (50 %) Ultimate Chicken Horse : 8,09 Euro (55 %)

: 8,09 Euro (55 %) Voice of Cards the Isle Dragon Roars : 11,99 Euro (60 %)

: 11,99 Euro (60 %) Warhammer 40000 Space Marine 2 : 45,49 Euro (35 %)

: 45,49 Euro (35 %) Viewfinder : 12,49 Euro (55 %)

: 12,49 Euro (55 %) Worms W.M.D : 5,99 Euro (80 %)

: 5,99 Euro (80 %) Xcom 2: 12,49 Euro (75 %)

Das war längst nicht alles. Wie anfangs erwähnt umfassen die Frühlingsangebote im PlayStation-Store mehr als 4.500 Deals. Die Gesamtübersicht sehen preisbewusste Spieler direkt auf ihrer Konsole oder im Webstore. Auch auf dem PlayStation-Blog wurde eine Liste veröffentlicht, allerdings ohne Preisangabe.

PS Plus im März und April 2025

Wer eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besitzt, kann sich ebenfalls auf neue Inhalte freuen. Seit Mitte März sind die Spiele des Monats für Extra und Premium abrufbar, nachdem zuvor der Essential-Drop freigeschaltet wurde.

Im April 2025 geht es weiter. Heute Abend werden die Essential-Neuzugänge für den neuen Monat angekündigt. Die Freischaltung erfolgt in der kommenden Woche. Die Termine sind in unserer Übersicht zu PS Plus Essential, Extra und Premium im April 2025 aufgelistet.

