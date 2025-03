PS5: Zwei Xbox-Spiele dominieren die Vorbesteller-Charts im PS Store und verdrängen Death Stranding 2

Im nächsten Monat werden zwei bislang Xbox-exklusive Spiele für die PS5 veröffentlicht und das große Interesse spiegelt sich aktuell auch in den Vorbesteller-Charts des PS Stores wider. Selbst das kommende PS5-Highlight „Death Stranding 2“ wurde auf die hinteren Ränge verwiesen.

Microsofts Strategiewechsel zeigt erste Erfolge: Nachdem das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr begonnen hatte, sich als Multiplattform-Publisher neu aufzustellen und ausgewählte Xbox-Spiele für die PS5 zu veröffentlichen, erscheinen in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt Titel für die Sony-Konsole.

Bereits im April stehen zwei absolute Top-Titel auf dem Programm: „Forza Horizon 5“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“ erscheinen für die PS5. Das Interesse der PlayStation-Spieler ist dabei enorm und die aktuellen Vorbesteller-Charts im PS Store zeigen, dass die Microsoft-Titel derzeit dominieren und sogar das PS5-Highlight „Death Stranding 2“ übertreffen konnten.

Microsoft belegt die ersten vier Plätze der Pre-Order-Charts im PS Store

Ein Blick auf die Vorbesteller-Charts des PS Stores offenbart die aktuelle Beliebtheit der Microsoft-Titel, die derzeit die ersten vier Ränge beanspruchen: „Indiana Jones und der große Kreis“ belegt mit der Premium Edition den ersten und mit der Standardfassung den zweiten Platz. „Forza Horizon 5“ folgt mit der Premium und Standard Edition auf den Plätzen drei und vier. „The First Berserker: Khazan“, dessen Veröffentlichung morgen erfolgt, belegt den vierten Rang, während „Death Stranding 2“ derzeit nur auf Platz fünf rangiert.

Dass „Indiana Jones und der Große Kreis“ derzeit die Spitzenplätze der Vorbesteller-Charts belegt, ist nach dem kürzlich erfolgten Vorbestellerstart und der offiziellen PS5-Ankündigung wenig überraschend. Umso bemerkenswerter ist jedoch das anhaltende Interesse an „Forza Horizon 5“, das auch einen Monat nach Vorbestellerbeginn weiterhin hohe Vorbestellungszahlen verzeichnet.

Überraschenderweise gelang es Microsoft mit seinen Spielen, „Death Stranding 2“ in den Vorbesteller-Charts des PS Stores auf die hinteren Plätze zu verweisen. Dies ist besonders bemerkenswert, da die Vorbestellungen für das Werk von Hideo Kojima erst kürzlich gestartet sind und der Hype durch die Bekanntgabe des Release-Termins sowie einen eindrucksvollen Trailer neu entfacht wurde. Das deutet darauf hin, dass die PlayStation-Spieler derzeit ein womöglich unerwartet hohes Interesse an den Xbox-Titeln haben.

„Viele weitere“ Xbox-Spiele auf der PS5 zu erwarten

Erscheinen werden die beiden hochgelobten Xbox-Spiele für die PS5 bereits in den kommenden Wochen: Den Anfang macht „Indiana Jones und der Große Kreis“ am 17. April, während „Forza Horizon 5“ ab dem 29. April erhältlich sein wird. Käufer der teuren Premium-Versionen erhalten jedoch einen Vorabzugang und können bereits am 15. bzw. 27. April mit dem Spielen beginnen.

Die Veröffentlichung der beiden Titel markiert jedoch erst den Anfang. Analysten gehen davon aus, dass Microsoft im Laufe des Jahres „viele weitere“ Xbox-Spiele für die PS5 veröffentlichen wird. Gerüchten zufolge könnten unter anderem die „Halo: The Master Chief Collection“, eine „Gears of War Collection“, „Senua’s Saga: Hellblade 2“ und der „Microsoft Flight Simulator“ auf der Sony-Konsole erscheinen. Es ist daher wahrscheinlich, dass Xbox-Titel in Zukunft regelmäßiger in den PS5-Charts zu sehen sein werden.

Weitere Meldungen zu Forza Horizon 5, Indiana Jones und der große Kreis, PS5, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren