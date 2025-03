Skyrim trifft auf Indie-Entwickler: PS5-Demo für kommendes Open-World-RPG zum Download

Im PlayStation-Store wartet eine weitere Demo auf PS5-Spieler. Sie gewährt einen frühen Einblick in die düstere Welt Avalons, in der Legenden verblassen und neue Mächte um Einfluss ringen.

In regelmäßigen Abständen erscheinen im PlayStation-Store kostenlose Demos, die Spielern die Möglichkeit bieten, sich frühzeitig ein Bild von kommenden Titeln zu machen.

In dieser Woche kam eine Demo hinzu, die das Interesse von Fans klassischer First-Person-RPGs wecken dürfte. Dabei handelt es sich um eine spielbare Schnupperfassung von “Tainted Grail: The Fall of Avalon”, einem Titel des Indie-Studios Questline.

Entscheidungsfreiheit und Erkundung in Fokus

Die PS5-Demo von “Tainted Grail: The Fall of Avalon” vermittelt einen ersten Eindruck von zentralen Spielelementen wie Erkundung, Charakterinteraktion und Entscheidungsfreiheit. Die Macher legen hierbei Wert auf individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.

Spieler wählen ihren eigenen Weg, beeinflussen die Geschichte durch ihre Entscheidungen und interagieren mit einer Vielzahl an NPCs. Neben klassischen Rollenspielmechaniken wie Quests und Looting enthält “Tainted Grail: The Fall of Avalon” auch narrative Elemente, die sich dynamisch entfalten sollen.

Ein zentrales Merkmal der Demo ist die Möglichkeit, verschiedene Spielstile auszuprobieren und sich mit der Atmosphäre des Titels vertraut zu machen. Bisher gingen im PSN zur Anspielfassung 133 Bewertungen ein, die zu einem respektablen Score von 4.52/5 führten.

Einen kleinen Haken gibt es am Ende: Im deutschen PlayStation-Store scheint lediglich die Vollversion von “Tainted Grail: The Fall of Avalon” gelistet zu sein. Zum Download steht die Demo unter anderem im österreichischen PS-Store, wo von „extremer Gewalt“ die Rede ist, und im US-Pendant.

Düstere Fantasy-Welt im Umbruch

“Tainted Grail: The Fall of Avalon” ist ein Open-World-Rollenspiel in der Egoperspektive, das auf einer von Legenden geprägten, jedoch zunehmend verfallenden Insel spielt. Die Handlung ist in einer fiktiven Version von Avalon angesiedelt, lange nach dem Tod von König Artus. In dieser Phase des kulturellen und gesellschaftlichen Umbruchs kämpfen verschiedene Fraktionen um die Zukunft des Landes.

Die Spielwelt ist geprägt von der sogenannten Wyrdness – einer sich ausbreitenden, übernatürlichen Bedrohung – sowie der Seuche des Roten Todes. Die Bevölkerung Avalons sucht nach neuen Glaubenssystemen und Lebensformen, um inmitten des Zerfalls Halt zu finden.

Spieler beginnen ihre Reise durch “Tainted Grail: The Fall of Avalon” in einer unterirdischen Gefängniszelle ohne Erinnerung – mit der Möglichkeit, sich im Verlauf der Handlung zu einem entscheidenden Faktor für das Schicksal der Insel zu entwickeln.

In der Steam-Version, die sich bereits im Early Access befindet, wurde die Umsetzung von der Community mit überwiegend positiven Bewertungen versehen. Aktuell zählt die PC-Fassung über 3.000 Rezensionen mit dem Gesamturteil „Sehr positiv“.

Die Vollversion von “Tainted Grail: The Fall of Avalon” soll im zweiten Quartal 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

