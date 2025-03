Switch 2: Fehlt der Systemseller zum Launch? Ex-Nintendo-Mitarbeiterin zweifelt an Mario Kart

Mit Spannung wird in diesem Jahr die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 erwartet. Einen ersten Blick auf die kommende Hybrid-Konsole gab Nintendo bereits in einem Teaser-Video im Januar. Und die Erwartungen sind hoch, denn die Switch 2 tritt das beeindruckende Erbe ihres Vorgängers an, der mit über 150 Millionen verkauften Einheiten zu den erfolgreichsten Videospielplattformen aller Zeiten zählt.

Doch diesen Erfolg wird Nintendo nicht wiederholen können – davon zeigen sich zumindest erste Analysten überzeugt. Vor allem ein starkes Launch-Lineup ist für einen erfolgreichen Start unerlässlich, doch Nintendo schweigt bisher zu den geplanten Spielen. Spekulationen um ein „Mario Kart 9“ als Launch-Titel werden von Krysta Yang, einer ehemaligen Nintendo-Mitarbeiterin, jetzt kritisch gesehen. Sie hält diese Wahl für „unkonventionell“ und untypisch für Nintendo.

Neues Mario Kart als Launch-Titel ausreichend?

Zum Start der Nintendo Switch veröffentlichte Nintendo mit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ ein echtes Highlight, das die Verkäufe der Konsole kräftig beflügelte. Und ein solches Kaliber bräuchte es auch für den Launch der Switch 2: „Etwas, das neu, bahnbrechend und genreverändernd sei, etwas, das man noch nie zuvor gesehen habe – und das ist es, was einen dazu bringe, die neue Hardware kaufen zu wollen“, erklärte Yang in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts.

Mit Blick auf „Mario Kart 9“ hegt Yang, die unter anderem als Direktorin für Social-Media-Marketing und Senior Managerin für Creator Relations bei Nintendo of America tätig war, jedoch ihre Zweifel. Das liegt vor allem am anhaltenden Erfolg von „Mario Kart 8 Deluxe“, das mit über 75 Millionen verkauften Einheiten und einem enormen Umfang von 96 Strecken und 36 spielbaren Charakteren nach wie vor beeindruckende Verkaufszahlen erzielt.

„Wie will Nintendo mich davon überzeugen, das neue Mario Kart zu kaufen?“, fragt sich Yang und verweist vor allem auf die Gruppe, die bereits „Mario Kart 8 Deluxe“ besitzen. Sie bezweifelt, dass gerade Familien bereit sind, mehrere Hundert Dollar für eine neue Konsole auszugeben, nur um eine aktualisierte Version des Fun-Racers zu spielen: „Ich bin mir nicht sicher, ob Mama davon überzeugt ist.“

Metroid Prime 4 und ein 3D-Mario?

Letztendlich bleibt es jedoch abzuwarten, wie das finale Launch-Lineup der Switch 2 aussehen wird. Gut möglich, dass Nintendo noch die ein oder andere Überraschung in der Hinterhand behält. Schlauer werden interessierte Spieler am 2. April 2025 sein: An diesem Tag wird Nintendo die neue Konsole im Rahmen einer Direct-Präsentation ausführlich vorstellen – inklusive Verkaufspreis, Release-Termin und ersten Spielen.

Zuletzt gab es auch immer wieder Gerüchte, dass Nintendo zum Start der Switch 2 ein neues „Mario“-Spiel im 3D-Gewand anbieten wird. Und dann wäre da noch „Metroid Prime 4: Beyond“, das höchstwahrscheinlich als Cross-Gen-Titel auch für die erste Switch erscheinen und einem Insider zufolge auf der geplanten Direct Anfang April „alles andere in den Schatten stellen“ soll.

Darüber hinaus tauchte erst gestern ein Bericht auf, dass Nintendo bei der Markteinführung der Switch einen speziellen Plan für die Veröffentlichung der Spiele verfolgt: So sollen in der ersten Phase zum und nach dem Launch lediglich First-Party-Titel erhältlich sein, während die zweite Phase – bestehend aus Drittanbieter-Spielen – erst für Oktober bis November vorgesehen sei.

