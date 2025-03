Tales of the Shire: So gemütlich verläuft das Leben als Hobbit – Video enthüllt neue Gameplay-Details

Tales of the Shire:

Die im „Herr der Ringe“-Universum angesiedelte Lebenssimulation „Tales of the Shire“ gewährt Spielern in einem neuen Gameplay-Video weitere Einblicke in das entspannte Hobbit-Leben. Zeitgleich stand Creative Director Stephen Lambert in einem Interview Rede und Antwort und enthüllte weitere Details zum Spiel.

Mit „Tales of the Shire“ werkelt Entwickler Weta Workshop gemeinsam mit Private Division an einer gemütlichen Lebenssimulation, die Spieler in das idyllische Auenland von J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“-Universum entführt und in die Rolle eines Hobbits schlüpfen lässt.

Um weitere Einblicke in das Leben der Halblinge zu gewähren, haben die Verantwortlichen jetzt anlässlich des internationalen Tolkien Lesetag, der jährlich am 25. März – dem Datum, an dem Frodo seine Aufgabe abschließt und den Ring zerstört – stattfindet, ein neues Gameplay-Video zu „Tales of the Shire“ veröffentlicht. Außerdem enthüllte Creative Director Stephen Lambert neue Details.

Gemeinsame Mahlzeiten um Hobbit-Freundschaften zu pflegen

Das neue Gameplay-Video rückt einen wichtigen Aspekt des Spiels in den Mittelpunkt: die Freundschaften und Kontakte im Hobbit-Dorf. So lassen sich durch nahezu alle Aktionen Verbindungen aufbauen, doch vor allem gemeinsame Mahlzeiten können den Prozess beschleunigen. Allerdings hat jeder der Dorfbewohner eigene Vorlieben, die beim Kochen berücksichtigt werden müssen.

Das Kochen ist eine der vier zentralen Gameplay-Säulen von „Tales of the Shire“, wie Lambert im Gespräch mit dem PlayStation Blog erläuterte. Es umfasst dabei nicht nur die Zubereitung von Speisen: Spieler müssen zunächst die entsprechenden Rezepte finden und die benötigten Zutaten selbst anbauen, sammeln oder auf dem Markt erwerben. Und dann kommt es darauf an, „wie viel von etwas man hinzufügt, wie viel man umrührt und wie viel Gewürze man hinzufügt, um dem Essen Charakter zu verleihen“, erklärte der Creative Director.

Entwickler wollten einen „Ort des Friedens und der Entspannung“ erschaffen

Neben dem Kochen sind die drei anderen Hauptbereiche des Spiels die Gartenarbeit, das Angeln und friedliche Aktivitäten. Zudem ist die Erkundung ein wichtiger Aspekt, wie Lambert erklärte: „Der andere Aspekt ist die Erkundung auf dem Wasser, also das Umherschauen in der Umgebung und das Entdecken kleiner geheimer Momente und schöner kleiner Lichtungen und Gebiete, in denen man sich in der Welt aufhalten kann.“

Letztendlich können die Spieler selbst entscheiden, wie und in welchem Tempo sie ihren Hobbit-Alltag verbringen. „Du kannst dich also entweder tief in diese Geschichten vertiefen oder einfach dein eigenes kleines Leben nebenbei leben. Es geht darum, dein Gefühl von Frieden und Ruhe zu verstärken“, so Lambert. Ohnehin war es das Ziel der Entwickler, mit „Tales of the Shire“ einen „Ort des Friedens und der Entspannung“ zu erschaffen.

Ursprünglich sollte das Cozy-Game im „Herr der Ringe“-Universum bereits erscheinen, allerdings wurde der Release schon mehrfach verschoben. Doch mittlerweile stecken die Entwickler in den letzten Zügen und die Veröffentlichung soll am 29. Juli 2025 für die PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC erfolgen.

