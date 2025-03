The Last of Us 3: Doch nicht ausgeschlossen? Neil Druckmann relativiert seine jüngste Aussage

The Last of Us 3:

Anfang März sorgte Neil Druckmann, Schöpfer von „The Last of Us“, für Aufsehen, als er erklärte, Fans sollten nicht darauf wetten, dass es weitere Teile der Reihe geben würde - „The Last of Us: Part 3“ schien damit vom Tisch. Doch nun hat der Chef von Entwickler Naughty Dog seine Aussage relativiert.

„The Last of Us“ ist aktuell wieder in aller Munde, was unter anderem auch an der zweiten Staffel der Serien-Adaption liegt, die im nächsten Monat ihre Streaming-Premiere feiern wird. Doch Anfang März sorgte auch Neil Druckmann, seines Zeichens Schöpfer des Franchise und Oberhaupt von Entwickler Naughty Dog, mit einer Aussage für Aufsehen.

So wurde er in einem Interview nach einem möglichen „The Last of Us: Part 3“ befragt und verpasste den Hoffnungen der Fans einen kräftigen Dämpfer: Er entgegnete, dass die Fans nicht darauf wetten sollten, „dass es noch mehr von Last of Us gibt. Das könnte es gewesen sein.“ Doch jetzt ruderte der kreative Kopf zurück und relativierte seine Aussage. Scheint als bestünde doch noch ein kleiner Funken Hoffnung auf eine Fortsetzung der Reihe.

Druckmann über die Zukunft von The Last of Us

Am Montag feierten die neuen Episoden der „The Last of Us“-Serie ihre Premiere in Los Angeles und auf dem roten Teppich waren nicht nur die Darsteller rund um Pedro Pascal und Bella Ramsey vertreten. Auch Neil Druckmann, der als Showrunner fungiert, war selbstverständlich vor Ort. In einem Interview mit ETalk wurde er schließlich auf seine jüngsten Äußerungen zu einem möglichen „The Last of Us: Part 3“ angesprochen.

Druckmann betonte, dass er derzeit keine Garantien geben könne und zahlreiche Faktoren zusammenkommen müssten, damit ein weiteres „The Last of Us“-Spiel realisiert werden könne. Aktuell sei er ohnehin stark ausgelastet, da er neben der Serienadaption auch an der Entwicklung von Naughty Dogs neuem Spiel „Intergalactic: The Heretic Prophet“ beteiligt ist. Ein endgültiges Dementi klingt jedoch anders.

Darüber hinaus verriet Druckmann, dass er jedes seiner Spiele als potenziell letztes Werk betrachte, weshalb er stets auf einen abgeschlossenen Handlungsbogen achte. Als Beispiele nannte er „Uncharted 4“ und „The Last of Us: Part 2“, deren Enden er bewusst so gestaltet habe, dass sie auch als eigenständige Abschlüsse funktionieren, da er nicht sicher war, ob er jemals wieder an diesen Reihen arbeiten würde.

Gerüchte zu The Last of Us: Part 3 bereits im Umlauf

Gerüchte über ein mögliches „The Last of Us: Part 3“ sind in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgekommen. Schon im Juni 2023 gab es Berichte, denen zufolge das Motion-Capturing und die Tonaufnahmen im selben Jahr starten sollten. Und die jüngsten Gerüchte tauchten erst in der vergangenen Woche auf. So hat der Hollywood-Scooper Daniel Richtman berichtet, dass Naughty Dog bereits mit dem Casting für neue Charaktere begonnen habe.

Demnach könnte sich ein Teil der Handlung von „The Last of Us: Part 3“ um eine Gruppe Überlebender drehen, die in einem alten viktorianischen Haus am Rande einer Stadt gefangen ist. Die Details zu den neuen Charakteren deuten darauf hin, dass die Spieler die Ereignisse im Zusammenhang mit dieser Gruppe miterleben könnten. Es wäre auch möglich, dass Ellie oder Abby auf diese neuen Figuren treffen.

Weitere Neuigkeiten rund um „The Last of Us“:

Wie gewohnt sollten jedoch alle Gerüchte rund um „The Last of Us: Part 3“ mit Vorsicht zur Kenntnis genommen werden. Bis es offizielle Details geben wird, müssen sich die Fans aber wohl noch länger gedulden. Zum Glück lässt sich die Wartezeit etwas mit der zweiten Staffel der Serie verkürzen, die hierzulande ab dem 13. April 2025 über Sky oder den Streamingdienst WOW zu sehen ist.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren