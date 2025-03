The Last of Us: Abby-Darstellerin hätte beinahe noch wichtigere Rolle gespielt

The Last of Us:

In der kommenden zweiten Staffel der TV-Adaption von "The Last of Us" spielt Kaitlyn Dever die Rolle der Abby. Wie die Schauspielerin nun erzählte, war sie vor einigen Jahren für eine ganz andere Figur im Gespräch.

Nun müssen die Fans der HBO-Adaption von „The Last of Us“ nicht mehr lange warten, bis die Geschichte von Ellie und Joel auch auf der Mattscheibe weitergeht. Schon ab dem 13. April 2025 wird die Show hierzulande bei WoW und Sky zu sehen sein. Mit Abby wird wohl eine der kontroversesten Figuren Einzug in die zweite Staffel der Serie halten.

Verkörpert wird der Charakter von der Schauspielerin Kaitlyn Dever, unter anderem bekannt aus „Last Man Standing“ oder dem SciFi-Film „No One Will Save You“. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach Dever nun darüber, dass sie vor einigen Jahren für eine ganz andere Rolle ins Auge gefasst wurde, als noch über eine Film-Adaption der Spielereihe nachgedacht wurde.

Dever hätte beinahe Hauptrolle gespielt

Wie Kaitlyn Dever unlängst bei der Premiere der zweiten Staffel von „The Last of Us“ erzählte, reicht ihre professionelle Beziehung zu der Reihe bereits ein Jahrzehnt zurück. Denn sie war damals für die Rolle der Ellie vorgesehen, als das Spiel noch zu einem Kinofilm werden sollte.

„Ich habe nicht einmal vorgesprochen“, so Dever zu The Hollywood Reporter. „Ich hatte nur ein paar Treffen mit Neil [Druckmann]. Ich ging zu Naughty Dog und er zeigte mir, wie das Spiel entwickelt wurde. Er gab mir definitiv Spoiler für das zweite Spiel, Jahre bevor es herauskam. Ich musste eine Menge Gewicht tragen, es war hart in den letzten zehn Jahren, das muss ich sagen.“

„Ich habe es immer als eine Sache betrachtet, die mich sehr mit meinem Vater verbunden hat“, so die Schauspielerin weiter. „Wir haben das Spiel zusammen gespielt. Ich hatte ein paar Monate, in denen ich mit Neil darüber gesprochen habe, möglicherweise Ellie zu spielen. Aber dann, wie das beim Filmemachen so ist, löste es sich für eine Weile in Luft auf.“

Erste Staffel machte aus Dever einen Fan

Wie Kaitlyn Dever in dem Interview weiter erzählte, war sie wirklich aufgeregt, das Projekt als Serie zu sehen. „Bella [Ramsey, Darsteller von Ellie] hat so einen tollen Job gemacht, und die beiden, Bella und Pedro, haben in der ersten Staffel etwas so Magisches, dass ich ehrlich gesagt einfach ein Fan war. Als die Rolle der Abby dann wieder in mein Leben kam, fühlte es sich fast so an, als ob das schon immer in meinem Leben sein sollte, nur auf eine andere Art und Weise, und das war wirklich cool.“

Neil Druckman gab bei der Premiere zu, dass er und sein Co-Showrunner Craig Mazin „wirklich nervös“ waren, als es darum ging, Abby zu besetzen. „Weil es eine so zentrale Rolle ist.“ Allerdings kam die Idee auf, dass Dever die Rolle übernehmen könnte, da man sich schon über Jahre kannte.

„Wir sind uns nie 100 Prozent sicher, wenn wir jemanden besetzen, aber wir waren ziemlich zuversichtlich“, so Druckmann. „Als sie [Dever] dann in diesen Szenen mit Bella, mit Pedro spielte, dachten wir: Oh mein Gott, wieder ein Erfolg. Was für ein Glück wir haben.“

Allerdings hat Kaitlyn Dever mit Abby eine kontroverse Rolle übernommen. Es sei schwer, den Hass der Fans über die Figur im Internet auszublenden, gab die junge Schauspielerin noch vor wenigen Wochen an.

Quelle: The Hollywood Reporter

