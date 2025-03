The Witcher 4: Wann erscheint das heiß erwartete Rollenspiel? CD Projekt liefert Update

The Witcher 4:

Auch über "The Witcher 4" verlor CD Projekt im Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal ein paar Worte. Dabei ging es um die Frage, wann das Rollenspiel frühestens erscheint.

Auf den The Game Awards 2024 im vergangenen Dezember kündigten die Entwickler von CD Projekt das Rollenspiel „The Witcher 4“ offiziell an. Zu den größten Neuerungen gehört die Tatsache, dass wir dieses Mal die Kontrolle über Ciri übernehmen.

Nachdem das polnische Studio in der Vergangenheit bereits darauf hinwies, dass „The Witcher 4“ noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat, lieferte CD Projekt im Rahmen des Geschäftsberichts zum abgelaufenen Quartal ein Update zum Release des Rollenspiels. Wie CD Projekt in einer Stellungnahme gegenüber Investoren einräumte, dürfen wir frühestens im Jahr 2027 mit „The Witcher 4“ rechnen.

Angesichts des Umfangs des Projekts sowie der Tatsache, dass „The Witcher 4“ vor weniger als einem halben Jahr in die Vollproduktion startete, keine allzu große Überraschung.

CD Projekts Statement im Wortlaut

Den aktuellen Stand der Dinge kommentierte Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz wie folgt: „Wir werden das genaue Veröffentlichungsdatum für das Spiel noch nicht bekannt geben. Alles, was wir derzeit zur besseren Orientierung für Investoren mitteilen können, ist, dass das Spiel nicht innerhalb des Zeitrahmens des ersten Ziels des Anreizprogramms veröffentlicht wird, der am 31. Dezember 2026 endet.“

Generell hielt sich CD Projekt bezüglich der Veröffentlichung von „The Witcher 4“ bislang vornehm zurück. Auch zu den Plattformen, für die das Abenteuer von Ciri erscheint, liegen noch keine bestätigten Informationen vor.

Eine Veröffentlichung für den PC gilt natürlich als gesetzt. Wie es auf den Konsolen aussieht, bleibt allerdings abzuwarten. Auch auf Nachfrage wollte CD Projekt nämlich nicht bestätigen, dass „The Witcher 4“ noch für die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Somit wäre je nachdem, wie lange sich die Entwicklung noch hinzieht, auch ein Release auf den Nachfolgern der aktuellen Konsolen denkbar.

Umfang entspricht in etwa dem des Vorgängers

In einem im Dezember geführten Interview sprachen Game Director Sebastian Kalemba und Executive Producer Gosia Mitrega über den Umfang von „The Witcher 4“.

Sowohl bei der Gestaltung der Map als auch der Spielzeit und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Quests werden sich die Entwickler von CD Projekt am Umfang von „The Witcher 3: Wild Hunt“ aus dem Jahr 2015 orientieren.

„Das Spiel wird großartig. Aber auch der Ehrgeiz des gesamten Teams ist enorm. Deshalb wollen wir in erster Linie ein absolut fesselndes Erlebnis bieten“, hieß es diesbezüglich weiter.

Darüber hinaus verspricht CD Projekt eine abwechslungsreiche neue Spielwelt, die mit spannenden Geschichten und furchterregenden Gegnern gefüllt ist.

Weitere Meldungen zu The Witcher 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren