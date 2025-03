Wuchang Fallen Feathers: Ein Soulslike-Hit aus China? Entwickler grenzen Release ein

Mit dem Release von „Black Myth: Wukong“ sorgten die Entwickler von Game Science im letzten Jahr quasi im Alleingang dafür, dass Spieler im Westen auf Triple-A-Produktionen aus China aufmerksam wurden.

Das nächste potenzielle Highlight aus dem Reich der Mitte trägt den Namen „Wuchang: Fallen Features“ und versteht sich als ein Soulslike-Abenteuer, das laut dem chinesischen Studio Leenzee mit einem facettenreichen Kampfsystem und knackigen Bosskämpfen punktet.

In dieser Woche lieferten uns die Entwickler ein Status-Update zu „Wuchang: Fallen Features“ und grenzten den Release grob ein. Wie das Studio bekannt gab, erscheint das Soulslike im Laufe des Sommers 2025 für den PC und die Konsolen.

Ankündigung auf dem Summer Game Fest?

Einen konkreten Releasetermin nannte Leezee leider nicht. Allerdings könnte der geplante Release im Sommer darauf hindeuten, dass das Studio und 505 Games das diesjährige Summer Game Fest für eine Präsentation und die Enthüllung des Releasetermins nutzen.

Auch diesem Jahr startet das Summer Game Fest traditionell mit einem umfangreichen Showcase. Dieser findet am 6. Juni um 23 Uhr unserer Zeit statt.

In „Wuchang: Fallen Feathers“ führt unser Weg in das China des 17. Jahrhunderts. In der Zeit der Ming-Dynastie wird das Land Shu nicht nur vom Krieg, sondern auch von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht. Hierbei handelt es sich um die mysteriöse „Gefiederkrankheit“, die dafür sorgt, dass sich Menschen in gefährliche Monster verwandeln.

In der Rolle der namensgebenden Kriegerin Wuchang stehen die Spieler vor der Aufgabe, den Ursprüngen dieser Krankheit auf den Grund zu gehen und die von ihr ausgehende Gefahr zu bannen.

Ein Repertoire aus Waffen und mächtigen Zaubersprüchen

Um euch gegen die zahlreichen Monster und mächtigen Bosse zu behaupten, greift ihr in „Wuchang: Fallen Features“ zum einen auf abwechslungsreiche und durchschlagskräftige Waffen zurück. Darunter Einhandschwerter, Zweihandäxte, ein Speer, eine Mini-Gatling-Gun und ein Flammenwerfer.

Hinzukommen mächtige und teilweise bildschirmfüllende Zaubersprüche, die vor allem im Kampf gegen die Bosse einen Unterschied machen können und von euch strategisch klug eingesetzt werden wollen.

„Wuchang: Fallen Feathers“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

