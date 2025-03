80 Prozent Rabatt: Verstörende Reise auf PS5 zum PSN-Bestpreis erhältlich

Ein neues Angebot im digitalen Store von Sony richtet sich an Spieler, die auf atmosphärische Einzelspieler-Erlebnisse setzen. Der für PS5 und PS4 erhältliche Titel entführt in eine düstere Märchenwelt, die von nordischer Folklore inspiriert ist.

Dabei spielt sich die Handlung aus der Perspektive eines Jungen ab, der in einer albtraumhaften Umgebung auf der Suche nach seiner Schwester ist.

Bramble: The Mountain King mit 80 Prozent Rabatt im PSN

„Bramble: The Mountain King“ ist im PlayStation-Store zu einem erheblich reduzierten Preis erhältlich. Statt des regulären Verkaufspreises von 29,99 Euro kostet das Spiel aktuell nur 5,99 Euro. Der Rabatt in Höhe von 80 Prozent ist bis zum 10. April 2025 um 0:59 Uhr gültig.

Der Launch für „Bramble: The Mountain King“ erfolgte am 26. April 2023. Mit einem durchschnittlichen Nutzer-Score von 4,56 von 5 Sternen bei 1.637 Bewertungen zählt „Bramble: The Mountain King“ zu den besser bewerteten Indie-Adventures im PSN. Ergänzt wird dieser Eindruck durch einen Metascore von 80.

Nachfolgend gelangen Interessenten direkt zum Angebot:

Märchenhafte Welt mit düsteren Untertönen

In „Bramble: The Mountain King“ übernehmen Spieler die Rolle von Olle, einem Jungen, der sich auf eine gefährliche Reise begibt, um seine entführte Schwester zu retten. Die Handlung führt durch eine bedrohliche Welt, die sowohl von Schönheit als auch von albtraumhaften Kreaturen geprägt ist.

Zentrale Gameplay-Elemente bestehen im vorsichtigen Erkunden, dem taktischen Abwägen von Kampf oder Verstecken sowie dem Einsatz eines magischen Artefakts – dem sogenannten Funken des Mutes. Dieses Fragment verleiht dem Protagonisten Fähigkeiten, um gegen monströse Kreaturen zu bestehen und Herausforderungen zu überwinden.

Nordische Mythologie trifft auf Bosskämpfe

Die Spielwelt von „Bramble: The Mountain King“ ist inspiriert von nordischen Mythen und Legenden. Spieler begegnen darin zahlreichen Kreaturen aus der skandinavischen Folklore. Mehrere der Begegnungen sind als Bosskämpfe gestaltet, die sich durch individuelle Mechaniken voneinander unterscheiden.

Das visuelle Design setzt auf einen Kontrast aus kindlicher Perspektive und bedrohlicher Atmosphäre. Dabei soll die Spannung durch eine gezielte audiovisuelle Inszenierung verstärkt werden. Spieler bewegen sich in „Bramble: The Mountain King“ letztlich durch Wälder, Höhlen und weitere düstere Umgebungen.

Der Deal ist Teil der in dieser Woche gestarteten Frühlingsangebote:

Auch bei PlayStation Plus hat sich etwas getan. Spieler, die ein Abo besitzen und derzeit kein weiteres Geld für Games ausgeben möchten, profitieren ab der kommenden Woche vom neusten Drop. Die Ankündigung der Neuzugänge von PS Plus Essential im April erfolgte am Mittwoch.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren