Assassin’s Creed Shadows: Leistung der aktuellen Konsolen ausgeschöpft? Bäume sind laut Ubisoft ein deutlicher Hinweis

„Assassin’s Creed Shadows“ ist seit dem 20. März erhältlich und konnte Ubisoft einen erfolgreichen Launch mit dem zweithöchsten Umsatz in der Franchise-Geschichte bescheren: Nur 48 Stunden nach dem Release konnten bereits mehr als zwei Millionen Spieler verzeichnet werden und sowohl in Großbritannien als auch bei uns in Deutschland legte das Action-Abenteuer einen guten Start hin.

In den Tests zu „Assassin’s Creed Shadows“ wurde unter anderem auch die Grafik gelobt, die im Vergleich zu den Vorgängern einen deutlichen Sprung gemacht hat. Der einfache Grund: Als erster Teil der Reihe, der exklusiv für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt wurde, konnte Ubisoft die Leistungsfähigkeit von PS5 und Xbox Series X optimal nutzen. Darüber sprach jetzt auch Brand and Pipeline Technology Director Pierre Fortin in einem Interview.

Mehrleistung aktueller Konsolen sorgt für dynamischere Spielwelt

Wie Fortin in einem Gespräch mit GamesRadar erläutert hat, nutzte man die Mehrleistung der aktuellen Konsolen vor allem für die dynamische Spielwelt. „Wenn man mit einer neuen Generation beginnt, fühlt man sich immer irgendwie frei“, so Fortin. „Aber dann entwickelt man sich weiter, führt neue Systeme ein und stößt irgendwann auf neue Hürden. Mit Shadows haben wir die Dynamik der Welt wirklich auf ein neues Level gehoben.“

Das „Assassin’s Creed Shadows“ sich die Hardware-Power von PS5 und Xbox Series X vollständig zunutze macht, sehe man laut Fortin vor allem an den Bäumen im Spiel: „Bei Assassin’s Creed Shadows setzen wir die neue Leistung der aktuellen Konsolen ein, um eine komplett physikalisch korrekte Animation für die Bäume zu realisieren. Dadurch reagieren und bewegen sie sich realistisch im Wind, angetrieben von einer ausgeklügelten Simulation. Wir wollten unbedingt diese dynamische Vision umsetzen, denn für uns bedeutet Next-Gen vor allem mehr Bewegung und Lebendigkeit auf dem Bildschirm.“

Komplexität und Größe der Spielwelt sorgte für eine Herausforderung

Vor die größten Probleme wurden die Entwickler durch die Komplexität und der Größe der Spielwelt gestellt: „Die Komplexität der Welt war irgendwann etwas Besonderes“, erklärte Fortin. „Wir haben vier Jahreszeiten, zwei Protagonisten, eine ziemlich große Welt, dynamische Tageszeiten. Und obendrein gibt es das Wetter.“

Aus diesem Grund musste man eine intelligente Lösung finden, um die enorme Größe zu komprimieren, sodass Spieler nicht ihren gesamten Speicherplatz für nur ein Spiel nutzen müssen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben“, sagte Fortin. „Wir bieten eine gute Spielerfahrung, die unseren Leistungszielen entspricht, und das unter allen Umständen. Das war für mich die größte Herausforderung.“

„Technisch gesehen war auch die schiere Datenmenge eine Herausforderung. Es war uns wichtig, den Spielern nicht ein Terabyte an Daten aufzuzwingen. Wir haben viel in intelligente Kompressionsverfahren investiert, um sicherzustellen, dass wir in den gewünschten SSD-Speicherplatz passen. Wir sind gut darin, neue Hardware optimal zu nutzen und ihre Grenzen auszureizen, aber durch clevere Optimierungstechniken gehen wir meiner Meinung nach noch darüber hinaus.“

