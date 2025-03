Astro Bot: 23 Anläufe, aber eine bestimmte Idee musste geopfert werden

Im letzten Jahr gelang es Entwickler Team Asobi mit „Astro Bot“ nicht nur das beste PS5-Spiel, sondern eines der meist ausgezeichneten Spiele aller Zeiten abzuliefern. Das kunterbunte Jump & Run konnte über 100 Preise und Awards einheimsen und wurde unter anderem auch im Rahmen der Game Awards 2024 zum Spiel des Jahres gewählt.

Doch bevor „Astro Bot“ zu dem gefeierten Plattformer wurde, den wir kennen, durchlief das Spiel einen intensiven Entwicklungsprozess mit zahlreichen Iterationen. Die Entwickler nahmen umfangreiche Änderungen vor, um das finale Ergebnis zu erzielen. Wie Game Director Nicolas Doucet enthüllte, betrafen diese Änderungen nicht nur den Anfang des Spiels. Auch das Ende wurde ursprünglich anders konzipiert, doch die Entwickler entschieden sich letztendlich dagegen.

23 Versionen bis zum endgültigen Ergebnis

Über den Entstehungsprozess von „Astro Bot“ sprach Doucet auf einem Panel (via GamesRadar) im Rahmen der Game Developers Conference 2025 in San Francisco. Dort verriet er: „Der ursprüngliche Pitch für Astro Bot entstand im Mai 2021, also wenige Monate, nachdem wir mit der Entwicklung des Prototyps begonnen hatten. Wir haben 23 Iterationen durchlaufen, bevor es dem Top-Management präsentiert wurde.“

Um den PlayStation-Bossen das Spiel schmackhaft zu machen, beschrieben die Entwickler den Titel mit Begriffen wie „fröhliches Gameplay“, „Techno-Magie“ und „überschäumender Charme, bei dem sich alles um Kunst, Animation, Musik usw. dreht – all die Dinge, die den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern“

Wie Doucet sagte, befindet sich die finale Version von „Astro Bot“ letztendlich „im Großen und Ganzen recht nah an der ursprünglichen Idee“. Allerdings sah das zu Beginn der Entwicklung etwas anders aus und Team Asobi hatte ursprünglich ein recht martialisches Ende für Astro in Planung.

Astro ohne Kopf verärgerte einen Teil der Entwickler

Der Game Director enthüllte: „Am Ende des Spiels opferte sich Astro für das Team, und während der Abspann lief, wollten wir einen sehr trauernden Moment des Wiederaufbaus von Astro schaffen.“ Aus diesem Grund wollte man einen „komplett zerstückelten Astro“ zeigen – auch ohne Kopf. Doch letztendlich wollte man den Spielern dieses Bild nicht zumuten.

„Einige Leute im Team waren aus gutem Grund wirklich verärgert“, als sie mit dem zerlegten Körper von Astro konfrontiert wurden. Letzten Endes entschied man sich für einen „leichteren Ansatz mit Humor, bei dem der Spieler alle Teile austauscht und trotzdem die richtigen Emotionen vermittelt. Der Kopf ist immer auf Astros Körper“.

„Astro Bot“ ist seit dem 6. September 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich. Jump’n’Run-Abenteuer wurde zuletzt auch um fünf neue, kostenlose Levels erweitert, die auch neue Spezial-Bots beinhalten. Für Neueinsteiger gibt es seit Mitte März außerdem ein attraktives PS5-Bundle mit „Astro Bot“, das ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

