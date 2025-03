Batman: Auch für PS6? Jobanzeige nennt mögliche Details zu Rocksteadys Projekt

In den letzten Monaten hielten sich hartnäckig die Gerüchte um ein neues "Batman"-Spiel. Für neuen Gesprächsstoff sorgt eine aktuelle Stellenausschreibung von Rocksteady, in der unter anderem von den Konsolen der nächsten Generation die Rede ist.

In den vergangenen Monaten berichteten gleich mehrere Quellen, dass Rocksteady nach dem kommerziellen Misserfolg von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zu seinen Wurzeln zurückkehrt und an einem neuen „Batman“-Abenteuer arbeitet.

Abgesehen von der Tatsache, dass es sich bei dem neuen „Batman“-Spiel um einen klassischen Singleplayer-Titel handelt, konnten die Insider jedoch keine weiteren Details in Erfahrung bringen. Allerdings deuteten zuletzt mehrere Stellenausschreibungen von Rocksteady an, dass sich hinter dem neuen Projekt des Studios in der Tat ein neues „Batman“-Spiel verstecken könnte.

Möglicherweise werden sich die Fans aber noch eine Weile in Geduld üben müssen. Einer neuen Jobanzeige des britischen Studios zufolge scheint Rocksteady seinen nächsten Titel nämlich in Form eines Cross-Gen-Releases ins Rennen zu schicken.

Rocksteady spricht von den Konsolen der neuen Generation

Mit der Stellenausschreibung begeben sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem „Senior Core Engine Programmer“, der am neuen Titel von Rocksteady arbeiten soll. Bezüglich der unterstützten Plattformen wird ergänzt, dass das Triple-A-Projekt zum einen für High-End-PCs, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Verweis auf die Konsolen der nächsten Generation, für die der Titel ebenfalls erscheint.

Somit wissen wir ab sofort, dass Rocksteady sein nächstes großes Projekt auch für die PS6 und die nächste Xbox veröffentlicht. Gleichzeitig könnte der Verweis auf die Cross-Gen-Veröffentlichung auf einen Release im Jahr 2027 oder noch später hindeuten.

Bestätigt wurde diesbezüglich aber noch nichts. Auch die Gerüchte der letzten Wochen wurden von Rocksteady bislang nicht kommentiert.

Die Gerüchte verdichteten sich zuletzt

Überraschend dürfte ein neues „Batman“-Spiel aus dem Hause Rocksteady aber nicht kommen. Zum einen berichtete mit Bloomberg eine verlässliche Quelle über das Projekt. Hinzukamen die letzten Stellenausschreibungen von Rocksteady, die die Gerüchte befeuerten. Im Februar suchte das Studio beispielsweise „eine starke Führungskraft im Bereich des Designs“.

Zu den weiteren Anforderungen gehörten „Erfahrungen in mehreren Genres“. Insbesondere im Bereich „Third-Person-Action, Nahkampf-Brawler und Open-World-Spiele.“ Ein weiterer Hinweis auf die Rückkehr der „Batman“-Reihe?

WB Games, der Mutterkonzern von Rocksteady, hatte ebenfalls seinen Anteil an den Gerüchten. Anfang März sprach der Publisher über seine Zukunftspläne und kündigte an, dass hauseigene Spielegeschäft zukünftig auf vier Säulen aufzubauen.

„Wir konzentrieren unser Spielegeschäft auf vier tragende Franchises, die in den vergangenen Jahren jeweils über eine Milliarde US-Dollar an Verbraucherumsätzen generiert haben. Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat und DC. Insbesondere hochkarätige Charaktere wie Batman“, so WB Games im März.

