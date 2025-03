Deutschland Charts: Wie schneidet Assassin’s Creed Shadows im deutschen Einzelhandel ab?

In der vergangenen Woche wurde „Assassin’s Creed Shadows“ veröffentlicht, doch wie schlägt sich Ubisofts neues Action-Adventure im deutschen Einzelhandel? Aufschluss darüber liefern jetzt die aktuellen Verkaufs-Charts von GfK Entertainment.

GfK Entertainment, ein unabhängiges Marktforschungsinstitut, hat die aktuellen Verkaufscharts für den deutschen Einzelhandel veröffentlicht. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Charts ausschließlich physische Versionen berücksichtigen; digitale Verkäufe sind nicht inbegriffen. Die Grundlage der aktuellen Erhebung bilden die Verkaufszahlen der Woche vom 17. bis zum 22. März 2025.

Die wohl interessanteste Frage: Wie schlägt sich Ubisofts „Assassin’s Creed Shadows“? Das Action-Adventure wurde am 20. März für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht, konnte bereits in Großbritannien einen erfolgreichen Start hinlegen und sorgte zum Launch für den zweithöchsten Umsatz der Franchise-Geschichte. Doch wie sieht es bei uns in Deutschland aus?

Assassin’s Creed Shadows erzielt den besten Start des Jahres

Wie GFK Entertainment vermeldet, stellte die vergangene Woche die bislang verkaufsstärkste Woche des Jahres dar – und das ist vor allem auf „Assassin’s Creed Shadows“ zurückzuführen. So legte das Japan-Abenteuer hierzulande den mit Abstand besten Start des bisherigen Jahres hin und konnte sich den ersten Platz der deutschen PS5-, Xbox-Series- und PC-Charts sichern.

Damit verdrängte Ubisoft auch den bisherigen Spitzenreiter „Split Fiction“ auf den zweiten Rang der PS5- und Xbox-Charts. Im PC-Bereich wurde der „Landwirtschaftssimulator 25“ vom ersten Platz verdrängt. Interessant: Während sich in den Konsolen-Charts die Standardausgabe von „Assassin’s Creed Shadows“ die Krone schnappte, griffen PC-Spieler zur Collector’s Edition.

Zwei weitere Neueinsteiger der letzten Woche sind „Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“, das sich im PS5-Ranking den dritten Platz sichern konnte, sowie das Prügelspiel „Bleach: Rebirth of Souls“, das auf dem fünften Rang debütierte. In den Xbox-Series-Charts konnte „WWE 2K25“ zudem auf den dritten Platz vorrücken.

Auch die Switch-Charts haben einen neuen Anführer und so konnte sich die Neuauflage des Wii-U-Klassikers „Xenoblade Chronicles X“ die Spitzenposition schnappen und „Super Mario Party Jamboree“ sowie „Minecraft“ übertrumpfen.

Nachfolgend die neueste Übersicht über die deutschen Spiele-Charts:

PS5

(NEU) Assassin’s Creed Shadows – Standard Edition (1) Split Fiction

Xbox Series

(NEU) Assassin’s Creed Shadows – Standard Edition (1) Split Fiction

PS4

(2) Grand Theft Auto 5 Premium Edition (3) Kingdom Come Deliverance Royal Edition

PC Games

(NEU) Assassin’s Creed Shadows – Collector’s Edition (1) Landwirtschaftssimulator 25

Nintendo Switch

(NEU) Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (1) Super Mario Party Jamboree

GfK Entertainment erfasst die wöchentlichen Verkaufszahlen von Computer- und Videospielen durch die Auswertung der Daten von über 2.000 Einzelhandelsgeschäften. Diese Datenbasis deckt nach Unternehmensangaben mehr als 70 Prozent des deutschen Gesamtmarktes ab und soll somit eine hohe Repräsentativität gewährleisten.

Für alle, die einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des deutschen Spielemarktes wünschen, empfehlen wir einen Blick in unser Charts-Archiv. Hier könnt ihr wöchentliche Ranglisten der vergangenen Monate und Jahre einsehen und so einen detaillierten Einblick in die Verkaufstrends und beliebtesten Titel erhalten.

