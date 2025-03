Ghost of Yotei: Wie steht es um den Release? Sucker Punch äußert sich zum Veröffentlichungszeitraum 

„Ghost of Yotei“ ist womöglich der meist erwartete PS5-exklusive Titel in diesem Jahr. Angekündigt wurde der Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ im September des letzten Jahres im Rahmen einer State of Play, wobei der Release für 2025 bestätigt wurde. Auch PlayStation-Chef Herman Hulst und der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida brachten bereits ihre Vorfreude über das neueste Werk von Entwickler Sucker Punch zum Ausdruck.

Doch seit der Enthüllung im letzten Jahr ist es ruhig um „Ghost of Yotei“ geworden und die Macher haben keinerlei neue Infos oder gar Material zum kommenden Action-Abenteuer bereitgestellt. Diese Stille, kombiniert mit dem bevorstehenden Release von „GTA 6“ im Herbst, die potenziell große Auswirkungen auf die Veröffentlichung anderer Titel haben könnte, führte zu Spekulationen unter den Fans. Es kam die Befürchtung auf, dass auch „Ghost of Yotei“ von einer Verschiebung betroffen sein könnte.

Sucker Punch deutet nochmals auf den Release hin

Allerdings brauchen sich die Fans im Moment wohl keine großen Sorgen machen: In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) teilte Andrew Goldfarb, seines Zeichens Senior Communications Manager von Sucker Punch, ein Job-Angebot und bekräftigte damit nochmals, dass die Veröffentlichung von „Ghost of Yotei“ auch weiterhin für das Jahr 2025 vorgesehen ist.

„Komm und arbeite mit mir! Wir suchen einen erfahrenen Community- und Support-Spezialisten, der uns dieses Jahr beim Start von Ghost of Yotei unterstützt“, heißt es im X-Beitrag von Goldfarb. Zwar steht ein konkreter Release-Termin für das potenzielle PS5-Highlight nach wie vor aus, doch immerhin haben die Fans vorerst Gewissheit, dass der Release auch nach wie vor noch im Laufe dieses Jahres erfolgen soll.

Atsus Geschichte beginnt 300 Jahre nach Ghost of Tsushima

„Ghost of Yotei“ entführt die Spieler 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“ in eine neue Ära und lässt sie in die Rolle der Protagonistin Atsu schlüpfen. Das Spielgeschehen konzentriert sich auf die Region rund um den namensgebenden Berg Yotei, wobei die offene Spielwelt im Vergleich zum Vorgänger deutlich abwechslungsreicher und realistischer gestaltet sein soll. Ein wesentlicher Unterschied zu Jin Sakai ist, dass Atsu neben ihrem Katana auch Schusswaffen einsetzen kann.

Die Geschichte des Spiels wird sich um die „Rache einer Außenseiterin“ drehen, während die von den Spielern getroffenen Handlungen und Entscheidungen das Geschehen deutlich stärker beeinflussen sollen. Zudem versprechen die Entwickler „einzigartige Erlebnisse“ und Aktivitäten, die sich nicht ständig wiederholen. Erscheinen soll „Ghost of Yotei“ – nach wie vor – noch 2025 exklusiv für die PS5.

