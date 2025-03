Japan: Verhaltener Start für Assassin’s Creed Shadows, doch wie schlägt sich die PS5?

In der vergangenen Woche kamen mehrere Spiele in den Handel. Sie füllen einen großen Teil der japanischen Verkaufs-Charts. Dazu gehört etwa die „Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition“ mit fast 75.000 Verkäufen. „Assassin’s Creed Shadows“ hatte das Nachsehen.

Schwacher Auftakt für Assassin’s Creed Shadows in Japan

Der Verkaufsstart von „Assassin’s Creed Shadows“ auf der PS5 verlief mit 17.701 verkauften Exemplaren eher zurückhaltend. Auch wenn die „Assassin’s Creed“-Reihe in Japan traditionell weniger erfolgreich ist, gab es angesichts des japanischen Settings im 16. Jahrhundert durchaus Erwartungen an eine stärkere Resonanz. Die positiven Kritiken in der japanischen Presse spiegeln sich bislang jedoch nicht in den Verkaufszahlen wider.

Ein ähnliches Bild offenbart sich bei „Bleach: Rebirth of Souls“, das ebenfalls auf der PS5 erschien. Das Actionspiel verzeichnete lediglich 6.079 Verkäufe. Trotz der populären Vorlage des Franchise blieb es damit unter dem üblichen Niveau vergleichbarer Titel.

Eine Ausnahmeerscheinung ist das neue Rollenspiel „Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land“. Es konnte sich mit 27.810 verkauften Exemplaren auf der PS5 sogar besser verkaufen als die Version für die Nintendo Switch, die 26.315 Einheiten erreichte. Allerdings scheinen Switch-Spieler in der vergangenen Woche andere Ambitionen gehabt zu haben, wie der erste Platz nahelegt.

Verkaufscharts für physische Spiele in Japan:

Aktuelle Verkaufscharts für physische Spiele in Japan (mit Gesamtverkaufszahlen):

[NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – 74.689 (neu) [PS5] Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land – 27.810 (neu) [NSW] Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land – 26.315 (neu) [PS5] Monster Hunter Wilds – 20.621 (763.490) [PS5] Assassin’s Creed Shadows – 17.701 (neu) [NSW] Super Mario Party Jamboree – 9.214 (1.237.762) [PS4] Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land – 6.949 (neu) [PS5] Bleach: Rebirth of Souls – 6.079 (neu) [NSW] Minecraft – 5.876 (3.838.839) [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 5.803 (237.853)

Berücksichtigt werden muss: Die japanischen Verkaufscharts basieren ausschließlich auf physischen Verkäufen und umfassen keine digitalen Downloadzahlen.

PS5-Hardware behauptet sich, Switch bleibt führend

Auch auf dem Hardware-Markt zeigte sich in der vergangenen Woche eine Dominanz der Switch-Plattform. Die Switch OLED blieb mit 18.808 verkauften Einheiten weiterhin an der Spitze. Die PS5 folgt mit 9.558 Einheiten. Xbox-Konsolen spielen auf dem japanischen Markt keine signifikante Rolle.

Hardware-Verkaufszahlen aus Japan:

Switch OLED Model – 18.808 (8.889.054) PS5 – 9.558 (5.616.308) Switch Lite – 7.433 (6.496.781) Switch – 4.263 (20.078.991) PS5 Pro – 3.510 (185.728) PS5 Digital Edition – 2.144 (960.016) Xbox Series S – 182 (333.515) Xbox Series X Digital Edition – 51 (20.043) Xbox Series X – 19 (319.620) PlayStation 4 – 18 (7.929.354)

Gesamte Konsolenverkäufe in der vergangenen Woche nach Plattform:

Nintendo Switch (inkl. OLED und Lite): 30.504 PS5 (inkl. Pro und Digital Edition): 15.212 Xbox Series X/S (inkl. Digital Edition): 252

Interessant ist auch eine prozentuale Aufschlüsselung der PS5-Verkäufe:

PS5: 62,8 Prozent PS5 Pro: 23,1 Prozent PS5 Digital Edition: 14,1 Prozent

Auch für den deutschen Markt liegen neue Charts vor. Wir berichteten im Laufe des Nachmittags von den physischen Verkäufen auf dem hiesigen Markt. In Deutschland konnte „Assassin’s Creed Shadows“ offenbar punkten.

