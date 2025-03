Lies of P: Koop-Optionen in Planung? Entwickler lobt Elden Ring Nightreign

Der Game Director von „Lies of P“ sprach in einem aktuellen Interview sein Lob für das kommende „Elden Ring: Nightreign“ aus. Das wirft die Frage auf: Wie steht es um mögliche Koop-Optionen für das eigene Soulslike?

Mit „Lies of P“ lieferten die koreanischen Entwickler Neowiz Games und Round 8 Studio im September 2023 eines der besten Soulslikes der jüngsten Vergangenheit ab. Allerdings präsentiert sich das herausfordernde Action-Adventure als reines Einzelspieler-Erlebnis und verzichtet im Vergleich zu einigen Vorbildern von FromSoftware auf Koop-Möglichkeiten.

Doch auf der Game Developers Conference 2025 in San Francisco äußerte sich Game Director Choi Ji-won jetzt in einem Interview lobend über das kommende „Elden Ring: Nightreign“, dessen Schwerpunkt bekanntlich auf dem Koop-Spiel liegt. Diese Äußerung weckt Spekulationen: Könnten Fans in Zukunft mit Koop-Optionen für „Lies of P“ oder andere Projekte des Entwicklerstudios rechnen?

Lies-of-P-Entwickler spricht über möglichen Koop

Wie Ji-won im Gespräch mit Eurogamer erklärte, habe „Elden Ring: Nightreign“ ihn vor allem ermutigt, mit dem im Sommer erscheinenden „Overture“-DLC für „Lies of P“ das bestmögliche Ergebnis abzuliefern: „Ich habe Nightreign ausprobiert und es war sehr erfrischend und neuartig. Das hat mir natürlich den Eindruck vermittelt, dass sie gute Entwickler sind, die immer ihre Grenzen, ihre Fantasie und ihre Vision erweitern, und das merkt man. Das wiederum hat mich aus irgendeinem Grund motiviert, das Overture-Erlebnis so gut wie möglich zu gestalten.“

Doch auf einen Koop-Modus für „Lies of P“ brauchen die Fans nicht mehr zu hoffen. Der Game Director bekräftige, dass das Action-Adventure mit der kommenden Erweiterung abgeschlossen wird. Zudem wollte man von Beginn an ein „hochwertiges, erstklassiges Einzelspieler-Actionspiel“ entwickeln. Für zukünftige Projekte halten sich die Entwickler jedoch alle Möglichkeiten offen.

Ji-won sagte: „Wir sind absolut offen für jegliche Überlegungen in der Zukunft … Statt zu versuchen, die Entwicklung des Soulslike-Genres vorherzusagen, konzentrieren wir uns darauf, unsere eigene Identität und unsere besonderen Stärken zu finden. In Zukunft möchten wir, dass unsere Fans uns nicht in ein bestimmtes Genre einordnen, sondern uns als Entwickler wahrnehmen, die einzigartige Elemente liefern, auf die sie sich freuen können.“

Overture-Erweiterung erscheint im Sommer

Zunächst einmal können sich die Fans aber auf die „Overture“-Erweiterung für „Lies of P“ freuen, die im Sommer dieses Jahres erscheinen wird. Der DLC wird ein Prequel zum Hauptspiel darstellen und die Spieler in eine Zeit kurz vor dem Fall der bekannten Stadt Krat führen. Die Entwickler versprechen unter anderem neue Orte, die erkundet und weitere Waffen, die gemeistert werden können.

Außerdem wird der „Overture“-DLC auch jede Menge neue Gegner und natürlich Bosse mit sich bringen, die laut Entwickler das „Können“ und die „Entschlossenheit auf die Probe stellen“ werden. Die Erweiterung soll sich jedoch gleichermaßen an Neueinsteiger und erfahrene Spieler richten. Insgesamt können sich die Fans auf eine hohe Qualität und eine Spielzeit von etwa 15 bis 20 Stunden freuen. Ein konkreter Release-Termin ist bislang aber noch nicht bekannt.

