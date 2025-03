Marvel Cosmic Invasion: Neuer Prügler im Retro-Stil bringt Superhelden-Action auf PS5 und PS4 – Ankündigungstrailer

Spider-Man, Captain America, Wolverine und Co. lassen im neuen Retro-Prügler „Marvel Cosmic Invasion“ die Fäuste fliegen, der jetzt für die PS5 und PS4 angekündigt wurde. Ein erster Trailer zeigt, was Superhelden-Fans noch dieses Jahr erwarten können.

Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct haben Publisher DotEmu und Entwickler Tribute Games, die sich zuletzt auch für „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ verantwortlich zeichneten, mit „Marvel Cosmic Invasion“ ein brandneues Side-Scroller-Prügelspiel im Retro-Stil angekündigt.

Passend dazu wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, einen ersten Einblick in das rasante Kampfgeschehen mit bekannten Marvel-Superhelden wie Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America und vielen mehr gewährt. Die Veröffentlichung von „Marvel Cosmic Invasion“ für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Dynamische Teamkämpfe mit dem Cosmic-Swap-System

„Marvel Cosmic Invasion“ lässt Spieler in ein episches und sternenumspannendes Abenteuer eintauchen, in dem der unsterbliche Superschurke Annihilus einen verheerenden Angriff auf die Galaxie entfesselt hat und damit die gesamte Existenz bedroht. Nur ein Bündnis aus Kämpfern von der Erde und aus den Weiten des Alls kann die tödliche Annihilation Wave aufhalten.

Insgesamt stehen 15 spielbare Charaktere zur Verfügung, während für jedes Level ein Team aus zwei Helden gewählt wird. Das sogenannte „Cosmic Swap Tag-Team-System“ ermöglicht den nahtlosen Wechsel, um kräftige Combos und starke Spezialattacken zu entfesseln. Da jeder Held über einzigartige Fähigkeiten verfügt, ermöglicht die Teambildung kreative Ideen und ein taktisches Vorgehen.

Die Superhelden-Schlachten können allein oder mit Freunden erlebt werden: „Marvel Cosmic Invasion“ bietet flexible Mehrspieler-Optionen, sodass man sich im lokalen Koop-Modus dank der praktischen Drop-in/Drop-out-Funktion mit bis zu drei weiteren Spielern verbünden kann. Für Online-Action steht außerdem ein Mehrspieler-Modus mit Crossplay-Unterstützung zur Verfügung, der es ermöglicht, mit Spielern auf allen Plattformen zu spielen.

„Eine Hommage an eine der kultigsten Epochen von Marvel“

Neben dem actionreichen Arcade-Gameplay bietet „Marvel Cosmic Invasion“ zudem ein schickes Pixel-Art-Design, das eine Hommage an eine der kultigsten Epochen von Marvel darstellt. „Marvel Cosmic Invasion zelebriert ein Universum, das unser Team seit seiner Kindheit fasziniert hat, und die echte Ehre, mit diesem unglaublichen Kader betraut zu werden, läutet zugleich eine neue Ära für Dotemus Arbeit mit den besten Unterhaltungs-Franchises der Welt ein“, so Cyrille Imbert, CEO von Publisher DotEmu.

Jean-Francois Major von Entwickler Tribute Games ergänzt: „Dieses Projekt ermöglicht es uns, nicht nur den legendären Marvel-Charakteren, sondern auch den klassischen Arcade-Spielen, die unsere Liebe zum Gaming geprägt haben, Tribut zu zollen. Wir begegnen dieser geschätzten Lizenz mit größtem Respekt und erfüllen jedes Pixel mit der Sorgfalt und Leidenschaft, die es verdient. Wir haben uns erneut vorgenommen, das Genre zu modernisieren und voranzutreiben und dabei zu respektieren, was die Klassiker großartig gemacht hat.“

