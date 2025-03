Path of Exile 2: Dawn of the Hunt – Großes Inhaltsupdate zum Action-RPG-Hit hat einen Termin

Anfang April erscheint mit "Path of Exile 2: Dawn of the Hunt" das erste große Inhaltsupdate zum Action-RPG-Hit. Wir fassen in diesem Artikel die wichtigsten Details und Neuerungen für euch zusammen.

Seit das von vielen Action-RPG-Fans heiß erwartete „Path of Exile 2“ vor einigen Monaten einen erfolgreichen Early-Access-Start feiern konnte, haben die Verantwortlichen den Titel regelmäßig mit neuen Updates versorgt. Nun dürfen sich Spielerinnen und Spieler mit „Dawn of the Hunt“ jedoch endlich auf das erste große Inhaltsupdate für den Titel freuen, das zahlreiche Verbesserungen sowie Neuerungen mit sich bringt, und es ist gar nicht mehr allzu lang entfernt.

Los geht es bereits am 4. April 2025, wie Entwicklerstudio Grinding Gear Games bestätigt hat. Nachfolgend zeigen wir euch, auf welche neuen Inhalte ihr euch genau freuen dürft!

Eine neue Ära des Gemetzels

Den Anfang macht die Jägerin. Hierbei handelt es sich um eine brandneue Charakterklasse, die in „Path of Exile 2: Dawn of the Hunt“ ihre Premiere feiern wird. Beschrieben wird die Jägerin als eine geschickte und wilde, speerschwingende Kriegerin. Über ihre Hintergrundgeschichte ist bisher lediglich bekannt, dass sie aus ihrer Heimat verbannt worden ist. Sie setzt auf einen Hybridstil aus Nah- und Fernkampf, wobei sie nicht nur austeilen, sondern auch blocken kann.

Eine mögliche Angriffskette für die Jägerin hängt mit dem Skill „Disengage“ zusammen: Nach einer erfolgreichen Parade sorgt diese Fähigkeit dafür, dass die Jägerin schnell einen Satz zurück macht, danach in einen Zustand der Raserei verfällt und den Gegner mit einem verstärkten Speerwurf attackiert. Die neue Klasse soll zudem eine der längsten Komboketten verwenden können, die Entwicklerstudio Grinding Gear Games bisher entworfen hat.

Darüber hinaus erwarten euch im großen „Dawn of the Hunt“-Update satte fünf neue Aszendenzklassen, von denen gleich zwei der Jägerin zur Verfügung stehen. Hierbei handelt es sich einmal um die Amazone. Diese soll sich durch ihre elementare Wut auszeichnen. Generell könnt ihr die Angriffe der Jägerin mit verschiedenen Elementen verstärken. Außerdem gibt es den Ritualist, der Blutopfer und Seuchen als Waffen einsetzt. Die übrigen drei Aszendenzen sind:

Lich (Hexe): Diese Klasse zerreißt ihre eigene Seele und zapft so ihre eigene Lebenskraft an, um stärker zu werden. Der Lich wird als Meister des Chaos und der Untoten beschrieben.

Diese Klasse zerreißt ihre eigene Seele und zapft so ihre eigene Lebenskraft an, um stärker zu werden. Der Lich wird als Meister des Chaos und der Untoten beschrieben. Schmied von Kitava (Krieger): Wie der Name bereits andeutet, schmiedet diese Klasse ihre eigenen Rüstungsteile und Waffen. Da er auf die Macht von Kitava zugreifen kann, sind seine Schmiedefähigkeiten deutlich gesteigert.

Wie der Name bereits andeutet, schmiedet diese Klasse ihre eigenen Rüstungsteile und Waffen. Da er auf die Macht von Kitava zugreifen kann, sind seine Schmiedefähigkeiten deutlich gesteigert. Taktiker (Söldner): Diese Söldnerklasse zeichnet sich durch ihren brutalen Kampfstil aus. Taktiker sind ehemalige Mitglieder der Schwarzen Garde und sind dazu in der Lage, mit ihren Angriffen allerlei Monster zu zerfetzen.

Neue Skills, Support Gems & Gegenstände

Des Weiteren dürfen sich „Path of Exile 2“-Spieler selbstverständlich noch auf allerlei weitere neue Inhalte freuen, die mit „Dawn of the Hunt“ ihren Weg ins Spiel finden werden. Hierzu zählen unter anderem 20 neue Speer-Skills, die speziell für die Jägerin entworfen wurden. Zwei weitere stehen indes alles Klassen offen, nämlich „Raise Spectre“, mit ihr die Seelen fast aller Monster einfangen und beschwören könnt. Mit dem Rhoa ist zudem ein neues Reittier dabei.

Als wäre das noch nicht genug, hat das Team von Grinding Gear Games die Möglichkeiten zur Charakteranpassung überarbeitet. Mehr als 100 neue Support Gems sind im Update enthalten, mit denen die Anzahl der möglichen Builds erhöht wird. Außerdem erhalten Spielerinnen und Spieler im kommenden Inhaltsupdate Zugriff auf über 100 neue Gegenstände für das Mid- und Endgame. Genauer erscheinen neue Runen und Handwerkszeuge.

Hinzukommt der Azmeri Spirit, der nun in Wraeclast sein Unwesen treibt. Genauer könnt ihr nun Irrlichter finden, die vor euch fliehen, wenn ihr ihnen zu nahe kommt. Sollten Monster in der Nähe der Irrlichter sein, können diese von den Bestien Besitz ergreifen, was diesen wiederum neue Fähigkeiten verleiht. Für euch bedeutet das jede Menge neuer Loot.

Neue Karten, Schatztruhen, Verbannte & mehr

Und wir sind noch immer nicht am Ende, denn die Entwickler implementieren sogar noch viele weitere Inhalte in „Path of Exile 2: Dawn of the Hunt“. Diese haben wir nachfolgend für euch in einer kleinen Übersicht zusammengefasst:

Dynamische Endgame-Verbesserungen: Das große Inhaltsupdate strukturiert das Endgame des Action-RPG-Hits um. Bemerkbar macht sich dies etwa an einer reduzierten Anzahl an Türmen, die dafür nun mächtiger sind, und überarbeiteten Tafeln. So soll der Arbeitsaufwand im Endgame deutlich reduziert werden

Das große Inhaltsupdate strukturiert das Endgame des Action-RPG-Hits um. Bemerkbar macht sich dies etwa an einer reduzierten Anzahl an Türmen, die dafür nun mächtiger sind, und überarbeiteten Tafeln. So soll der Arbeitsaufwand im Endgame deutlich reduziert werden Einzigartige Schatztruhen: Jede dieser speziellen Truhen hat eine besondere Mechanik und birgt wertvollen Loot

Jede dieser speziellen Truhen hat eine besondere Mechanik und birgt wertvollen Loot Neue Karten: „Dawn of the Hunt“ bringt euch acht neue Karten mit allerlei neuen Belohnungen und Herausforderungen

„Dawn of the Hunt“ bringt euch acht neue Karten mit allerlei neuen Belohnungen und Herausforderungen Schurkische Verbannte: In der Spielwelt könnt ihr auf abtrünnige Verbannte treffen, die euch zum Duell auf Leben und Tod herausfordern. Die Verbannten werden als besonders kluge und hartnäckige Gegner beschrieben

In der Spielwelt könnt ihr auf abtrünnige Verbannte treffen, die euch zum Duell auf Leben und Tod herausfordern. Die Verbannten werden als besonders kluge und hartnäckige Gegner beschrieben Verderbte Essenzen: Vier neue verderbte Essenzen, die euch wichtige Upgrades ermöglichen

Vier neue verderbte Essenzen, die euch wichtige Upgrades ermöglichen Verderbnis reinigen: Ihr könnt die Verderbnis nun reinigen, indem ihr den Verderbten Nexus im Zentrum eines verseuchten Gebiets zerstört. Von der Verderbnis gereinigte Areale erhalten neue Bosse, Monster und Loot

„Path of Exile 2: Dawn of the Hunt“ erscheint am 4. April 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam). Um die volle Erfahrung zu erhalten, empfehlen euch die Macher übrigens, ein neues Abenteuer zu beginnen.

Freut ihr euch schon auf „Path of Exile 2: Dawn of the Hunt“?

