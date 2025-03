Switch 2: Wann starten die Vorbestellungen? Händler nennt Termin

In der nächsten Woche findet eine Nintendo Direct statt, in der Nintendo ausführlich über die Switch 2 sprechen wird. Bereits im Vorfeld sickerte durch, wann die Vorbestellungen der Switch 2 starten.

In diesen Tagen dürfen sich Switch-Spieler auf gleich zwei Ausgaben des Nintendo Direct-Formats freuen. Den Anfang machte die heutige Präsentation, in der sich alles um kommende Spiele für die originale Switch drehte.

Weiter geht es mit einer zweiten Nintendo Direct in der nächsten Woche. Diese findet am 2. April 2025 um 15 Uhr statt und wird sich um die Switch 2 drehen. Auch wenn Nintendo bezüglich der geplanten Inhalte nicht näher ins Detail ging, spekulierte die Community schnell, dass das japanische Unternehmen den Showcase nutzen wird, um den Preis und den Veröffentlichungstermin der Switch 2 zu enthüllen.

Dafür spricht auch eine aktuelle Mitteilung von Best Buy Canada. In einer Nachricht an die Kunden wies die Handelskette nämlich darauf hin, dass die Vorbestellungen der Switch 2 am 2. April 2025 starten.

Wie teuer wird die Switch 2?

Eine Mitteilung, mit der Best Buy Canada die Aussagen von Matt Swider bestätigte. Der Journalist wies kürzlich darauf hin, dass der Startschuss für die Vorbestellungen der Switch 2 wohl im Anschluss an die Präsentation in der nächsten Woche fällt. Ähnlich ging das japanische Traditionsunternehmen bereits bei der Switch im Jahr 2017 vor.

Angesichts des bevorstehenden Starts der Vorbestellungen dürften sich auch die Spekulationen um die Enthüllung des Preises und des Veröffentlichungstermins der Switch 2 bewahrheiten. Doch mit welchem Preis ist zu rechnen?

In den letzten Wochen sprachen mehrere führende Analysten über den Launch der Switch 2 und waren sich einig, dass der Preis des Nachfolgers bei 399,99 US-Dollar liegen dürfte. „Basierend auf der aktuellen Marktdynamik und Plattformpositionierungsstrategie wird Nintendo den Preis für die Switch 2 wahrscheinlich auf 399 US-Dollar festlegen“, meinte beispielsweise der Analyst und SuperData-Research-Mitgründer Joost van Dreunen.

„Es stellt eine kritische psychologische Schwelle dar, die den Anspruch auf Premium-Hardware mit der Zugänglichkeit des Mainstream-Marktes in Einklang bringt“, so van Dreunen weiter.

Nintendo möchte Lieferengpässe vermeiden

Wie diverse Analysten angaben, dürfte der Preis der Switch 2 zumindest zum Launch eine untergeordnete Rolle spielen. Schließlich werden in den ersten Wochen vor allem Early-Adopter und Vielspieler zugreifen, die durchaus gewillt sind, für den Nachfolger ihres Systems mehr Geld in die Hand zu nehmen.

Im Zuge der letzten Geschäftszahlen wies Präsident Shuntaro Furukawa darauf hin, dass Nintendo zum Launch der Switch 2 großen Wert darauf legt, Lieferengpässe so gut wie möglich zu verhindern.

Demnach verfolgt Nintendo mit der Switch 2 das Ziel, „dem System mit einem ausreichend großen Kontingent zum Launch einen Startsprint zu ermöglichen, der mit der aktuellen Konsole [Switch] nicht möglich war.“ Konkrete Zahlen nannte Furukawa in diesem Zusammenhang nicht.

Laut dem Sanford-C.-Bernstein-Analysten Robin Zhu wird Nintendo zum Launch der Switch 2 sechs bis acht Millionen Systeme zur Verfügung stellen. Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, könnte Nintendo mit der Switch 2 nicht weniger als die größte Markteinführung einer Konsole überhaupt feiern.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren