The First Berserker Khazan: Dauerhaftes Handicap droht – Entwickler warnen vor einem fiesen Bug

The First Berserker Khazan:

Zum heutigen Release von "The First Berserker: Khazan" warnen die Entwickler von Neople vor einem kritischen Bug, der euch im schlimmsten Fall ein dauerhaftes Handicap beschert. Wir verraten euch, wie ihr den kritischen Fehler umgehen könnt.

Mit „The First Berserker: Khazan“ erschien heute ein weiteres Soulslike für die Konsolen und den PC, das vor allem mit seinem facettenreichen Kampfsystem und den fordernden Bosskämpfen punkten soll.

Zum Release räumten die Entwickler von Neople jedoch einen kritischen Bug ein, der im schlimmsten Fall für ein dauerhaftes Handicap sorgen kann. Im Detail geht es um einen magischen Orb, der euch in „The First Berserker: Khazan“ in die Lage versetzt, eure Level und die damit verbundenen Werte zurückzusetzen.

So weit, so unspektakulär. Allerdings warnt Neople davor, den besagten Orb zu nutzen, wenn die Spieler gleichzeitig das in der digitalen Deluxe-Edition enthaltene Helden-Set tragen. Setzen die Spieler ihre Level und Werte zurück, während sie das Helden-Set tragen, laufen sie Gefahr, ihren Charakter dauerhaft zu schwächen.

Wie kommt es zu dem Bug?

Der Bug sorgt laut Neople dafür, dass die Werte im Statusbildschirm nicht korrekt angezeigt werden, was sich wiederum auf die Kosten für das Upgrade dieser Werte mit der In-Game-Ressource Lacrima auswirkt. In einigen Fällen können Werte sogar unter das Mindestlevel von 10 fallen.

„Das Waffen- und Rüstungsset des Helden verleiht einen Bonus von +5 auf alle Werte, wenn es ausgerüstet ist“, erklären die Entwickler. „Da das Level-Reset für die Zuweisung neuer Werte vorgesehen ist, werden die verbesserten Werte vom System falsch interpretiert. Dies führt dazu, dass die Gesamtwerte auf einem niedrigeren Wert neu berechnet werden.“

„Dieses Problem entsteht durch einen Systemfehler bei der Berechnung der Werte des Orbs und des Waffen- und Rüstungssets des Helden“, heißt es weiter.

In einem offiziellen Statement wiesen die Entwickler darauf hin, bereits an einem Update zu arbeiten, das den Fehler behebt. Bis das Update zur Verfügung steht, sollen die Spieler einen der folgenden Workarounds nutzen, um den Bug zu umgehen. Zum einen warnen die Entwickler davor, den Orb zum Zurücksetzen der Level zu oft hintereinander zu verwenden.

Neople schlug zudem vor, Missionen abzuschließen, in ein anderes Gebiet zu wechseln oder das Spiel zwischen den Einsätzen des Orbs neu zu starten, um sicherzustellen, dass das Spiel die Spielerstatistiken beim Zurücksetzen entsprechend berechnet.

Ein forderndes Abenteuer für Soulslike-Fans

„The First Berserker: Khazan“ erschien heute für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Passend dazu erreichten uns Anfang der Woche die internationalen Reviews, die trotz kleinerer Schwächen von einem fordernden Abenteuer für Fans des Soulslikes-Genres sprechen.

Vor allem das Kampfsystem und die Auseinandersetzungen mit den Bossen werden in den Reviews lobend hervorgehoben.

„The First Berserker: Khazan ist ein Action-Rollenspiel für echte Fans des Genres. Werde zu Khazan, dem mächtigen General des Imperiums Pell Los, der den Tod selbst besiegt hat und nun auf Rache an den Verrätern und Feinden sinnt, die ihn gestürzt haben“, kommentierten die Entwickler von Neople ihr neues Projekt.

Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store eine Demo zum Soulslike.

