Ab 1,69 Euro: Roguelite-Action für PS4 & PS5 stark reduziert

Fans von schnellen Plattformern und Roguelite-Titeln finden im PSN-Store aktuell ein attraktives Angebot: Das Spiel stammt vom Entwicklerstudio Flying Oak Games und wurde von Plug In Digital veröffentlicht. Auf der PS4 und PS5 ist es bis April stark vergünstigt erhältlich.

Die Rede ist von „ScourgeBringer“. Darin übernehmen Spieler die Kontrolle über Kyhra, die gefährlichste Kriegerin ihres Clans. In einer zerstörten Welt begibt sie sich auf die Suche nach Antworten – und stellt sich dabei alten Maschinenwesen, die wichtige Hinweise auf die Vergangenheit und mögliche Rettung der Menschheit bergen.

Bis zu 90 Prozent Rabatt auf ScourgeBringer

Im Rahmen des aktuellen PSN-Sales kostet „ScourgeBringer“ nur 2,54 Euro – statt der regulären 16,99 Euro. Wer über eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft verfügt, zahlt sogar nur 1,69 Euro. Das entspricht einem Preisnachlass von 90 Prozent.

Das Angebot ist noch bis zum 10. April 2025 um 0:59 Uhr gültig. Es handelt sich um den bisherigen Tiefstpreis im PlayStation Store.

„ScourgeBringer“ wird im PSN mit einer durchschnittlichen Nutzerwertung von 4,5 von 5 Sternen bewertet – basierend auf 119 Rezensionen. Auch außerhalb des PlayStation-Ökosystems konnte der Titel überzeugen: Auf Steam erhält das Spiel die Nutzerwertung „Sehr positiv“. Der Metascore liegt bei 76 (PC) bzw. 75 (PS4) liegt.

Falls das Interesse geweckt ist, nachfolgend geht es zum Eintrag im PlayStation-Store:

Dynamisches Kampfsystem mit Fokus auf Geschwindigkeit

Das Gameplay von „ScourgeBringer“ ist auf schnelle Bewegungsfreiheit und unmittelbare Action ausgelegt. Spieler springen, schlitzen und schießen sich in rasantem Tempo durch prozedural generierte Level. Die Steuerung ist laut Entwickler auf Präzision und Geschwindigkeit ausgelegt, während das Kampfsystem bewusst auf defensive Elemente verzichtet und sich vollständig auf Angriffe konzentriert.

Neben zahlreichen kleineren Gegnern zeigen sich auch groß angelegte Bosskämpfe sowie Rätsel und Erinnerungsfragmente, die Hinweise auf die Hintergrundgeschichte liefern. Die musikalische Untermalung stammt von Joonas Turner, der unter anderem an „Downwell“ und „Nuclear Throne“ beteiligt war.

„ScourgeBringer“ richtet sich letztlich an Spieler, die auf der Suche nach einem fordernden Roguelite-Titel mit flüssigem Gameplay und hohem Wiederspielwert sind.

Falls das Geld momentan nicht allzu locker sitzt, selbst für einen Deal dieser Größenordnung, aber die PS-Plus-Mitgliedschaft bereits bezahlt ist: Die „Gratis-Games“ für PS Plus Essential werden in der kommenden Woche freigeschaltet. Die Ankündigung der April-Neuzugänge erfolgte am vergangenen Mittwoch.

