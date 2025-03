Assassin’s Creed Hexe: Veröffentlichung in weiter Ferne? Insider spricht über Release-Zeiträume der nächsten Spiele

Mit „Assassin’s Creed Shadows“ wurde der neueste Teil von Ubisofts erfolgreicher Action-Adventure-Reihe, die bereits 2007 ihren Anfang nahm, erst in der vergangenen Woche veröffentlicht. Dennoch fragen sich die Fans, wie es mit dem Franchise weitergehen wird, nachdem Ubisoft in der Vergangenheit bereits mehrere Projekte angekündigt hatte.

So befinden sich aktuell noch Titel unter den Codenamen „Hexe“, „Obsidian“ und „Invictus“ in der Entwicklung. Mit „Jade“ arbeitet Ubisoft außerdem an einem Mobile-Ableger. Zuletzt galt „Hexe“ als der nächste große Teil der Reihe, wobei Gerüchte über eine Veröffentlichung im Jahr 2026 kursierten. Branchenkenner Tom Henderson deutet jetzt jedoch an, dass Spieler sich möglicherweise auf eine längere Wartezeit einstellen müssen.

Vor Hexe könnten zunächst zwei andere Spiele erscheinen

Der als zuverlässig geltende Insider, der vor allem als Inhaber der Webseite Insider Gaming bekannt ist, äußerte sich jetzt in einem Beitrag (via TheGamer) auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zu den Release-Zeiträumen der kommenden „Assassin’s Creed“-Spiele und erklärte, dass die Verschiebungen von „Shadows“ dafür gesorgt haben, dass es auch bei den anderen Projekten zu Verzögerungen gekommen ist. Aus diesem Grund würde es ihn „nicht überraschen“, wenn „Hexe“ erst 2027 erscheint.

Anstelle von „Hexe“ könnten die Spieler laut Henderson zunächst mit „Obsidian“, einem Remake von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“, und „Invictus“, dem geplanten Multiplayer-Titel, rechnen. Ursprünglich war die Neuauflage von „Black Flag“ für dieses Jahr vorgesehen, aber Henderson hält eine spätere Veröffentlichung für sinnvoller. Er betont jedoch, dass es sich dabei um seine persönlichen Einschätzungen handelt.

Was ist bislang zu Projekt Hexe bekannt?

So oder so scheint „Hexe“ aber in der Release-Reihenfolge von „Assassin’s Creed“ nach hinten gerutscht zu sein. Und verwunderlich wäre das nicht: Den bisherigen Informationen nach handelt es sich bei dem kommenden Teil um ein ziemlich ambitioniertes Projekt. Marc-Alexis Côté, Leiter des Franchises, deutete bereits an, dass es sich um einen „ganz anderen“ Flaggschiff-Titel der Reihe handeln wird.

Das Action-Adventure entsteht derzeit bei Ubisoft Montréal, die seit Anbeginn als das Hauptstudio der Reihe fungieren. Zudem zeichnet sich Narrative Director Darby McDevitt für die Geschichte verantwortlich, der auch schon an „Assassin’s Creed: Revelations“ beteiligt war. Obendrein soll das Spiel mit Protagonistin Elsa eine „starke weibliche Energie“ ausstrahlen.

Darüber hinaus soll sich „Hexe“ an den älteren Teilen der Reihe orientieren und ein deutlich fokussierteres und lineareres Spielerlebnis bieten. Spieler können außerdem das bislang düsterste Setting erwarten, das voraussichtlich im Mitteleuropa des 16. Jahrhunderts angesiedelt sein wird und sich – wie der Codename bereits vermuten lässt – vor allem um das Thema der Hexerei drehen wird.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Hexe, assassins creed.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren