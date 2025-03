MindsEye: Termin und Trailer – Ex-GTA-Produzent sorgt für Ankündigung

Der ehemalige “Grand Theft Auto”-Produzent Leslie Benzies gewährt weitere Einblicke in sein neues Spiel namens “MindsEye”. Im Rahmen einer offiziellen Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zentrale Figuren und Schauplätze des Spiels präsentiert.

Im Mittelpunkt steht Redrock City – eine Wüstenmetropole der nahen Zukunft, die als Bühne für ein narratives Action-Adventure dient. “MindsEye” wird als Einzelspielererlebnis mit Third-Person-Perspektive beschrieben, eingebettet in eine dystopische Welt, die Technologie, Politik und persönliche Identität miteinander verwebt.

Release im Juni – Vorbestellungen möglich

“MindsEye” wird am 10. Juni 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Vorbestellungen für digitale und physische Versionen sind bereits möglich. Käufer, die das Spiel vorab erwerben, erhalten exklusive Ingame-Gegenstände.

Die Veröffentlichung erfolgt weltweit, zum Preis von 59,99 Euro. Neben der Vollversion erhalten Vorbesteller von „MindsEye“ ein Upgrade auf die Deluxe Edition mit folgenden Inhalten:

Premium-Pass

Waffe: Yellowjacket „Deluxe“ von Thorn & Kepler

Westen-Skin „Zukunft“ für Jacob

Drohnenpartner-Skin „Zukunft“ für den DC-2

Fahrzeug-Skin „Zukunft“ für die Silva-Limousine

Der Premium-Pass umfasst das Exotische Paket mit speziellen Skins für Jacob, den Drohnenpartner DC-2 und die Silva-Limousine. Zudem enthält er den Horden-Modus, in der man sich in “MindsEye” zahlreichen Gegnern mit unterschiedlichen Taktiken stellen und die Umgebung strategisch nutzen muss. Darüber hinaus bietet der Pass zusätzliche Missionen und Herausforderungen, die im dritten Quartal 2025 (Paket 2), im vierten Quartal 2025 (Paket 3) sowie im ersten Quartal 2026 (Paket 4) erscheinen.

Mit einer Vorbestellung sichern sich Spieler die Inhalte der Deluxe-Edition.

“MindsEye” ist Teil der Open-World-Plattform Everywhere, die Build A Rocket Boy bereits seit mehreren Jahren entwickelt. Laut dem stellvertretenden Game Director Adam Whiting sei das Spiel “ein eigenständiges Projekt, aber es ist irgendwie verbunden”. Die Plattform verfolgt das Ziel, benutzergenerierte Inhalte zu fördern – ähnlich wie bei “Roblox”.

“MindsEye” dienst laut Entwicklerteam als Referenzprojekt, um das Potenzial von Everywhere aufzuzeigen, nutze aber keine NTFs:

Eine Zukunft zwischen Mensch und Maschine

Der zweite Story-Trailer zu “MindsEye” stellt die Stadt Redrock City vor, “eine superheiße Wüstenmetropole in der nahen Zukunft, in der die Technologie regiert”. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Jacob Diaz, einem ehemaligen Soldaten, der mit einem experimentellen neuronalen Implantat namens MindsEye ausgestattet ist. Dieses verursacht nicht nur Flashbacks seiner Vergangenheit, sondern verstrickt ihn in eine komplexe Verschwörung rund um künstliche Intelligenz, politische Kontrolle und militärische Macht.

Die Charaktere der Geschichte geben dabei zentrale Impulse: Marco Silva, Gründer von Silva Industries, ist ein technologisch getriebenes Genie, das “den Lauf der menschlichen Evolution ändern will”. Im Kontrast dazu steht Shiva Vega, die Bürgermeisterin von Redrock, die mit strikter Kontrolle und staatlicher Überwachung für Sicherheit sorgen will.

Leslie Benzies betont: “Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in unser anspruchsvoll gestaltetes Spiel MindsEye eintauchen, mit einer zum Nachdenken anregenden Geschichte, in der Technologie und Ehrgeiz aufeinanderprallen und die unvermeidlichen Konsequenzen aufdecken.”

Die Handlung des Spiels entfaltet sich in thematischen Kapiteln, die sich zunächst auf das Einzelspieler-Erlebnis konzentrieren sollen. Kämpfe in “MindsEye” sind taktisch ausgerichtet: Gegner agieren laut Entwickler koordiniert, zwingen Spieler zu schneller Reaktion, kluger Positionierung und dem Einsatz einer unterstützenden Drohne.

Auch Fahrsequenzen und Luftmissionen sind Teil der Spielmechanik. Spätere Inhalte könnten Multiplayer-Elemente mit sich bringen.

