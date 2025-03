Naughty Dog: Die Rückkehr einer Kultserie? Insider spricht von einem „geheimen Projekt“

Bekanntermaßen arbeitet Naughty Dog aktuell an "Intergalactic: The Heretic Prophet". Laut dem bekannten Insider Daniel Richtman soll sich aber noch ein zweites Projekt in Entwicklung befinden. Steht uns hier möglicherweise das Comeback einer Kultserie ins Haus?

Mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ kündigte Naughty Dog auf den The Game Awards 2024 im Dezember das nächste große Projekt des Studios an, das unbestätigten Berichten zufolge erst 2027 erscheinen könnte.

Wie der bekannte Industrie-Insider Daniel Richtman alias DanielRPK angibt, ist „Intergalactic: The Heretic Prophet“ nicht der einzige Titel, an dem Naughty Dog derzeit arbeitet. Den Informationen des Insiders zufolge befindet sich noch ein weiteres Projekt in Entwicklung, bei dem es sich laut Richtman aber nicht um einen möglichen dritten Teil zu „The Last of Us“ handelt.

Weiter gibt der Insider an, dass sich das besagte Projekt seit drei Jahren in Arbeit befindet und von Shaun Escayg überwacht wird.

Arbeitet Escayg an einem neuen Uncharted?

Escayg gehörte über Jahre zu den führenden kreativen Köpfen bei Naughty Dog und war als Creative Director und Autor maßgeblich für „Uncharted: The Lost Legacy“ mitverantwortlich. Anschließend führte Escaygs Weg zu den „Tomb Raider“-Machern von Crystal Dynamics, wo er als Game Director am Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“ mitwirkte.

Im April 2021 kehrte Escayg zu Naughty Dog zurück. Woran der Veteran seit seiner Rückkehr arbeitet, war bislang unklar. Mit seinen Aussagen befeuerte Richtman natürlich die Gerüchte um die Rückkehr von „Uncharted“.

Schließlich würde Escayg nicht nur über die nötigen Erfahrungen mit der Serie verfügen. Darüber hinaus kamen in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen um ein Comeback der „Uncharted“-Reihe auf.

Schon 2022 erreichten uns Gerüchte zu einem weiteren „Uncharted“ oder einem Reboot der Reihe. Den unbestätigten Berichten zufolge könnte dieser aus einer Zusammenarbeit zwischen Sony San Diego und Naughty Dog hervorgehen.

Naughty Dog kommentierte die Gerüchte bislang nicht

Des Weiteren berichtete die Gerüchteküche, dass wir in einem neuen „Uncharted“-Abenteuer möglicherweise die Kontrolle über Drakes Tochter Cassie übernehmen. Auch wenn sich Richtman in der Vergangenheit immer wieder als verlässliche Quelle erwies, sollten wir seine Aussagen natürlich erst einmal mit der nötigen Vorsicht genießen.

Naughty Dog äußerte sich zu den Aussagen von Richtman und den daraus entstehenden Gerüchten um ein neues „Uncharted“ nämlich nicht. Zudem liegt der Fokus des Studios ohnehin erst einmal auf der Fertigstellung und der Veröffentlichung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog, Uncharted.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren