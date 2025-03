Nintendo Switch 2 Edition: Grafische Upgrades für Switch-Spiele geplant?

In der gestrigen Direct-Ausgabe stellte Nintendo mit den virtuellen Spielekarten ein neues Feature für die Switch-Systeme vor. In der offiziellen Beschreibung des Features könnte Nintendo zudem grafische Upgrades für Switch-Spiele auf der Switch 2 bestätigt haben.

In der gestrigen Nintendo Direct stellte uns Nintendo nicht nur diverse Titel vor, die in den nächsten Monaten für die Switch erscheinen. Zudem kündigte Nintendo die virtuellen Spielekarten an.

Während digital erworbene Spiele bislang nur auf einem Switch-System installiert und gespielt werden können, räumen die „Virtual Game Cards“ den Nutzern mehr Flexibilität ein. Nintendo spricht in diesem Zusammenhang von „einer praktischen Art, digitale Spiele auf eurer Nintendo Switch zu verwalten, zu tauschen und zu verleihen.“

Auf der offiziellen Website stellte Nintendo eine Beschreibung der „Virtual Game Cards“ zur Verfügung, in der die Nutzer ein interessantes Detail entdeckte, das auf grafisch aufpolierte Switch-Titel für die Switch 2 hindeuten könnte.

Plant Nintendo technische Upgrades für Switch-Titel?

In der Beschreibung spricht Nintendo nämlich unter anderem von Spielen der „Nintendo Switch 2 Edition“. Auch wenn das Unternehmen nicht näher ins Detail ging, liegt die Vermutung nah, dass sich Nintendo hier auf technische beziehungsweise grafische Upgrades für Switch-Titel auf der Switch 2 bezieht.

„Kompatible Systeme müssen mit einem Nintendo-Account verknüpft sein, um virtuelle Spielkarten zu verwenden. Exklusive Spiele für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch 2 Edition-Spiele können nur auf einem Nintendo Switch 2-System geladen werden“, heißt es in der entsprechenden Passage.

Vor allem die Unterscheidung zwischen „exklusiven Switch 2-Spielen“ und „Switch 2 Edition-Spielen“ lässt die Vermutung aufkommen, dass Nintendo über technische Upgrades für Switch-Titel nachdenkt, die Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der Switch 2 machen.

Sollte sich das Ganze bewahrheiten, steht nur noch die Frage im Raum, ob Nintendo die Upgrades kostenlos anbietet oder Besitzer der Spiele ein weiteres Mal zur Kasse bittet.

Enthüllung der Switch 2 erfolgt in Kürze

Für Klarheit könnte die nächste Nintendo Direct sorgen. Diese findet am 2. April 2025 um 15 Uhr unserer Zeit statt und wird von Nintendo genutzt, um uns die Switch 2 ausführlich vorzustellen. Neben Details zur Hardware und den Spielen dürfte Nintendo auch den Veröffentlichungstermin sowie den Preis des Systems verkünden.

Im Anschluss an die Präsentation werden interessierte Spieler wohl die Möglichkeit erhalten, die Switch 2 direkt vorzubestellen. Den entscheidenden Hinweis lieferte die Handelskette Best Buy Canada, die ihre Kunden in dieser Woche darauf hinwies, dass die Vorbestellungen der Switch 2 am 2. April 2025 starten.

