PS Plus: Sony informiert über Gratis-Tage – oftmals aber zu spät

Im Februar kam es zu einem umfangreichen Ausfall des PlayStation-Netzwerks, der Millionen Nutzer weltweit betraf. Die technischen Störungen hatten zur Folge, dass zentrale Funktionen wie Online-Gaming, der Zugriff auf den PlayStation Store und sogar einzelne Spiele mit Online-Verifizierung zeitweise nicht verfügbar waren.

Bereits vor mehreren Wochen versprach Sony betroffenen Nutzern als kleine Entschädigung eine automatische Verlängerung ihres PS-Plus-Abonnements – immerhin um 5 Tage.

Kritik folgte umgehend: Von der Kompensation profitieren ausschließlich Personen, die zum Zeitpunkt des Netzwerkausfalls über ein aktives PlayStation-Plus-Abonnement verfügten. Doch auch hier lief nicht alles reibungslos.

Verzögerte Kommunikation sorgt für Irritation

Während die technische Umsetzung der Kompensation gestaffelt erfolgt, bleibt die rechtzeitige Kommunikation seitens Sony oftmals aus. Eine offizielle Benachrichtigung erhielten Betroffene mitunter erst Tage nach Beginn des Entschädigungszeitraums. Konkret bedeutete das: Einige Nutzer erfuhren erst am 27. März per E-Mail von den fünf kostenlosen PS Plus-Tagen – obwohl diese bereits am 24. März begonnen hatten.

Die Folge: Wer kein laufendes Abo mehr hat und die E-Mail zu spät las oder die Änderungen im Abo-Enddatum nicht selbst überprüft hatte, könnte das Angebot unter Umständen – zumindest in Teilen – verpasst haben.

So prüfen Nutzer die Abo-Verlängerung: Um herauszufinden, ob die kostenlose Verlängerung des PS Plus-Abos bereits aktiv ist, empfiehlt sich ein Blick in die Konsoleneinstellungen. Über den Menüpfad „Benutzer und Konten“ > „Konto“ > „Zahlung und Abonnements“ > „Abonnements“ lässt sich das aktuelle Enddatum des PS Plus-Abonnements einsehen. Wenn dieses um fünf Tage verlängert wurde, floss die Kompensation bereits ein.

Da die Verteilung in Wellen erfolgt, könnte es laut Sony weiterhin zu Verzögerungen kommen. Wer bislang keine Verlängerung erhalten hat, kann optional den Kundensupport kontaktieren. Einzelne Nutzer berichten in Onlineforen davon, dass sich die Aktivierung des PS-Plus-Bonus durch direkte Anfrage beschleunigen ließ.

Die Entscheidung, ausschließlich zahlende PS Plus-Mitglieder zu entschädigen, sorgt hingegen weiterhin für Kritik. Denn auch Spieler ohne aktives Abonnement waren während des Netzwerkausfalls vom eingeschränkten Zugang betroffen. Weitere Kompensationsmaßnahmen dürften allerdings ausbleiben.

