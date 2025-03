PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Auch in dieser Woche haben uns wieder neue Spiele erreicht. Am Donnerstag wurden sowohl „Atomfall“ von Rebellion als auch „The First Berserker: Khazan“ von Neople veröffentlicht. Bei „Atomfall handelt es sich um ein Survival-Action-Game, das im beschaulichen Großbritannien angesiedelt ist. Das Spiel wurde von der realen Windscale-Atomkatastrophe inspiriert, die von Rebellion zu einer alternativen, mysteriösen und skurrilen Geschichte verwoben wurde.

„The First Berserker: Khazan“ ist hingegen ein beinhartes Soulslike, das 800 Jahre vor den Ereignissen von „Dungeon Fighter Online (DNF)“ spielt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Khazan, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Nun begibt er sich auf einen Rachefeldzug, um diejenigen zur Strecke zu bringen, die ihn fälschlicherweise als Verräter hingestellt haben.

Das ist sonst noch so los

Daneben sind noch eine ganze Reihe anderer Titel erschienen, die wir in unserer Übersicht für euch zusammengetragen haben. Darunter sind unter anderem „Tales of the Shire“, „AI Limit“ sowie der Klassiker „I Have No Mouth and I Must Scream“.

Im PlayStation Store wurde in dieser Woche wieder ein neuer Sale freigeschaltet. Bei der Frühlings-Aktion finden sich mehr als 4.500 Angebote für PlayStation 5 und PlayStation 4, die um bis zu 95 Prozent im Preis gesenkt wurden. Mit dabei sind unter anderem „Hogwarts Legacy“, „Lies of P“, „Cyberpunk 2077“ oder auch „Helldivers 2“.

Auf Steam kommen in dieser Woche bei einem neuen Festival Freunde der Städtebau- und Siedlungssimulationen auf ihre Kosten. Bis zum 31. März gibt es Rabatte auf Spiele, die sich um den Aufbau einer Gemeinschaft drehen, wie etwa „Cities: Skylines“, „Dwarf Fortress“ oder auch „Rimworld“. Dazu können Spieler auch dieses Mal kostenlose Items im Steam-Store abgreifen.

Unsere Augen sind schon jetzt auf die nächste Woche gerichtet. Am 2. April stellt Nintendo die kommende Konsole Nintendo Switch 2 genauer vor. Um 15 Uhr deutscher Zeit wird ein neuer Nintendo-Direct-Stream ausgestrahlt, der alle Fragen zu dem Gerät beantworten dürfte.

Nun seid ihr dran: An welchen Spielen hängt ihr derzeit und welche Titel stehen noch auf eurer Wunschliste? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

