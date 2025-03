PS6: Laut Netflix träumen 8-Jährige wohl nicht von Sonys Konsole

Gaming fand einst nahezu ausschließlich auf Konsolen, dem PC und Handhelds statt. Mit den Smartphones kam später eine weitere und äußerst erfolgreiche Plattform hinzu. Es folgte das Streaming von Videospielen, das sich bisher nicht durchsetzen konnte.

Im Zuge der sich wandelnden Entertainment-Landschaft nimmt vor allem das Gaming-Verhalten jüngerer Generationen neue Formen an, was wiederum zu strategischen Anpassungen bei Anbietern von Videospielen führt. Dazu gehört etwa der Streaming-Vorreiter Netflix, der weiter in den Ausbau der eigenen Spielplattform investiert.

Netflix setzt auf Plattformunabhängigkeit

In einem Interview mit The Game Business (via VGC) erklärte Alain Tascan, President of Games bei Netflix, dass man damit begonnen habe, sich die Zukunft der Konsolen vorzustellen. Dabei komme man zu dem Schluss, dass Spiele oder Inhalte nicht mehr auf eine bestimmte Hardware beschränkt sein werden.

Zugleich stellte er die Relevanz klassischer Konsolen für die nächste Spielergeneration infrage. „Schaut euch die jüngere Generation an. Träumen Acht- und Zehnjährige davon, eine PS6 zu besitzen? Ich bin mir nicht sicher“, meint Tascan.

Vielmehr sei der Wunsch vorhanden, jederzeit auf jedem Gerät spielen zu können – auch im Auto. Für Netflix ist es ein Hinweis darauf, dass sich die Spielgewohnheiten grundlegend verändern.

Dieser Ansatz zeigt sich nicht zuletzt in der Art der Spiele, mit denen Netflix hantiert: Bisher dominieren kleinere, mobile Titel, die direkt über die Netflix-App spielbar sind. Große Konsolenproduktionen wurden bislang nicht umgesetzt. „Bei Konsolen geht es um hochauflösende Bilder und den Controller. […] Ich denke, dieses ältere Modell wird uns einschränken“, glaubt Tascan.

Doch auch bei Netflix läuft nicht alles rund: Im Rahmen der Neuausrichtung kam es Ende 2024 zu Umstrukturierungen im Netflix-Gaming-Bereich. Das intern als Team Blue bekannte Studio wurde geschlossen. Dort waren unter anderem erfahrene Entwickler wie der ehemalige „Overwatch“-Produzent Chacko Sonny, „Halo“-Veteran Joseph Staten und Raf Grassetti, früherer Art Director bei Sony Santa Monica, tätig. Nach der Auflösung verließen sie das Unternehmen. Das einst geplante AAA-Vorhaben war damit in weite Ferne gerückt.

Beim 2021 übernommenen Entwicklerstudio Night School Studio, bekannt für die „Oxenfree“-Reihe, kam es zuletzt zu personellen Kürzungen. Trotz dieser Einschnitte veröffentlichte Netflix im Dezember 2024 mit „Squid Game: Unleashed“ einen neuen mobilen Titel und kündigte an, die „WWE 2K“-Reihe künftig exklusiv als Mobile-Version anzubieten.

Eine PS6 wird dennoch erscheinen

Unabhängig von Netflix’ Strategie ist die nächste Konsolengeneration in Planung. Die PlayStation 5 erschien im November 2020. Üblicherweise folgt bei Sony nach sechs bis sieben Jahren ein Nachfolger. Der frühere PlayStation-Manager Shuhei Yoshida hält einen Release im Jahr 2027 jedoch für „etwas zu früh“ und rechnet eher mit 2028.

Sony entwickelt die PS6 in enger Zusammenarbeit mit AMD. Beachtung fand in diesem Zusammenhang zuletzt das gemeinsame Projekt „Project Amethyst“. Ziel ist eine verbesserte Grafikdarstellung durch KI-gestützte Verfahren wie Convolutional Neural Networks.

