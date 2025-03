Resident Evil: Oscar-Preisträgerin könnte Hauptrolle im neuen Kinofilm übernehmen – Gerücht

Das „Resident Evil“-Universum auf der großen Leinwand nimmt mit dem neuen Film von Regisseur Zach Cregger („Barbarian“) weiter Gestalt an. Während die Gerüchteküche brodelt, verdichten sich die Hinweise auf mögliche Darsteller. Nach Spekulationen um Austin Abrams („Euphoria“) für die männliche Hauptrolle, richten sich die Blicke nun auf die Besetzung der weiblichen Hauptrolle.

Demnach könnte die neueste Adaption von Capcoms erfolgreicher Horrorspielreihe eine junge und aufstrebende Schauspielerin als Hauptdarstellerin zeigen, die erst kürzlich im Rahmen der Oscars 2025 mit dem begehrten Preis für ihre Leistung als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde und so ihre Bekanntheit deutlich steigern konnte.

Anora-Hauptdarstellerin im neuen Resident-Evil-Film?

So berichtet World of Reel, dass der 26-jährigen US-amerikanischen Schauspielerin Mikey Madison die Rolle als Protagonistin im kommenden „Resident Evil“-Film angeboten wurde. Madison war zuletzt in der Oscar-prämierten Tragikkomödie „Anora“ zu sehen und erhielt für ihre Darstellung ebenfalls einen Academy Award. Zuvor spielte sie in der FX-Serie „Better Things“, übernahm eine Hauptrolle in „Scream“ (2022) und eine Nebenrolle in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“.

Welche Rolle Madison im „Resident Evil“-Film übernehmen könnte, geht aus den aktuellen Berichten nicht hervor. Möglicherweise könnte sie eine bekannte Figur aus den Videospielen oder aber einen komplett neuen Charakter verkörpern. Ob Madison die ihr angebotene Rolle jedoch annehmen wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund ihres Oscar-Gewinns dürfte die Schauspielerin aktuell ziemlich gefragt sein.

Intensiver Horror statt reiner Action?

Sollte Madison das Angebot annehmen, könnte sie neben Austin Abrams zu sehen sein, der angeblich die männliche Hauptrolle übernehmen soll. Laut World of Reel soll Abrams einen „glücklosen Kurier“ darstellen, „der ein Paket in ein abgelegenes Krankenhaus liefern soll. Bald gerät er mitten in einen Ausbruch und muss sich durch Horden mutierter Kreaturen kämpfen, um zu überleben.“

Wie Regisseur Zach Cregger die Verbindung zur „Resident Evil“-Vorlage gestalten wird, bleibt weiterhin ein Rätsel. Die Handlung um einen Kurier deutet jedoch auf eine mögliche Verlagerung des Schwerpunkts hin: Weg von reiner Action, hin zu einem intensiveren Horrorerlebnis. Diese stilistische Entscheidung würde auch zu Cregger passen, der mit dem hochgelobten „Barbarian“ bereits seine Fähigkeit im Horrorgenre unter Beweis gestellt hat.

In den Kinos soll der neue „Resident Evil“-Film bereits am 18. September 2026 anlaufen – zumindest in den USA. Für das deutsche Publikum ist voraussichtlich der 17. September 2026 als Kinostart vorgesehen. Die Produktion des Films, an dem auch Sony nach einem erfolgreichen Bieterwettstreit mit Netflix und Warner Bros. beteiligt ist, soll im Herbst dieses Jahres beginnen.

