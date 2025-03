Sea of Thieves: Unerwartetes Bündnis – Neues Crossover bringt First-Party-Studios von Microsoft und Sony zusammen

„Sea of Thieves“ gehörte zu den ersten Xbox-Spielen, die von Microsoft für die PS5 veröffentlicht wurden. Jetzt arbeitet Entwickler Rare für ein neues Crossover mit Sonys First-Party-Studio Bungie zusammen, um kosmetische Items im Stil von „Destiny 2“ in die Piratenwelt zu bringen.

Im vergangenen Jahr begann Microsoft damit, sich als Multiplattform-Publisher neu aufzustellen und ausgewählte Xbox-Spiele, die zuvor exklusiv auf der eigenen Konsolen verfügbar waren, auch für Sonys PS5 und Nintendos Switch zu veröffentlichen. Der erste Schwung an Titeln umfasste neben „Grounded“, „Hi-Fi Rush“ und „Pentiment“ auch das Piraten-Abenteuer „Sea of Thieves“ von Entwickler Rare.

Und nun ging das First-Party-Studio von Microsoft ein überraschendes Bündnis mit einem Entwickler von Sony ein: mit Bungie. Dadurch bietet „Sea of Thieves“ ab sofort ein Crossover mit dem beliebten Shooter „Destiny 2“, sodass Spieler ihre Piraten und auch ihr Schiff mit Gegenständen im „Destiny“-Stil schmücken können. Ein passender Trailer stellt die ungewohnte Zusammenkunft im Detail vor.

Vertreibt die Dunkelheit in Sea of Thieves

Durch das Crossover mit „Destiny 2“ finden zahlreiche kosmetische Gegenstände ihren Weg in die Welt von „Sea of Thieves“, darunter auch Anker mit den aus „Destiny“ bekannten Geist-Begleitern oder Segel, die von den Symbolen der Klassen Jäger, Titan und Warlock geziert werden. Zudem gibt es passende Galionsfiguren und Steuerräder sowie ein Schiffswappen mit „Destiny“-Insignien.

Für den eigenen Charakter ist zudem ein komplettes Outfit im Vagabunden-Stil erhältlich, inklusive eines passenden Ornaments für das Auge der Reichweite. Das große „Lichtbringer“-Paket ist für 4999 Antike Münzen erhältlich, während die Schiffspakete jeweils 3499 Münzen kosten. Segel und Galionsfiguren können auch einzeln für 899 Münzen erworben werden, das Vagabunden-Outfit für 999. Die günstigsten Optionen sind die Waffenpakete für jeweils 499 Antike Münzen. Im Xbox Store sind 1000 Antike Münzen für 9,99 Euro erhältlich.

Destiny-Gameplay passt zur Crew-Dynamik von Sea of Thieves

Wie das ungewöhnliche Crossover zwischen „Sea of Thieves“ und „Destiny 2“ zustande gekommen ist, erklärte Adam Park, Director of Brand & Licensing bei Rare: „Wir haben schon bei unseren anderen kosmetischen Crossovers und den Tall Tales gemerkt: Unsere Teams sind immer auf der Suche nach Gelegenheiten, andere Welten in Sea of Thieves einzubinden und ihnen eine besondere Note zu geben, ganz gleich, woher die Inspiration kommt.“

„Auch wenn Destiny auf den ersten Blick vielleicht nicht die naheliegendste Wahl war, fanden wir, dass die Klassen und das kooperative Gameplay eine sehr passende Crew-Dynamik boten, ergänzt durch markante Bildsprache, einen lebendigen Stil und eine mythische Atmosphäre.“

Während „Sea of Thieves“ ursprünglich bereits im März 2018 für die Xbox One und den PC veröffentlicht wurde, folgte die PS5-Portierung im April 2024. Und die Umsetzung hat sich für Microsoft gelohnt: So konnte das Piraten-Abenteuer auf der PS5 die Marke von einer Million Spieler erreichen und katapultierte Microsoft kurz nach dem Release direkt auf den zweiten Platz der US-Videospielecharts.

