Switch 2: Rätselhafte „C“-Taste löst Spekulationen aus

Die nächste Generation von Nintendos Hybridkonsole rückt näher. Doch während sich Fans auf die anstehende Präsentation vorbereiten, bleibt ein Detail vorerst ein Geheimnis. Es ist eine bisher nicht näher detaillierte „C“-Taste auf dem rechten Joy-Con der Switch 2.

Nintendo hatte bereits Anfang des Jahres einen ersten Blick auf das neue Hardware-Design gewährt. Dabei zeigte sich an der Stelle, an der sich die „C“-Taste befindet, lediglich ein unbeschrifteter Button. Das änderte sich im Zuge einer aktuellen Präsentation.

Bestätigung nach vorangegangenen Leaks

Die Existenz eines zusätzlichen Buttons auf dem Joy-Con der Switch 2 war zuvor mehrfach durch inoffizielle Leaks angedeutet worden. Diese sahen den Button unterhalb des bekannten „Home“-Knopfes, was sich mittlerweile bestätigt hat.

Obwohl das Design der Switch 2 bereits im Januar erstmals öffentlich gezeigt wurde, fehlte zu diesem Zeitpunkt noch jede Beschriftung. Erst im Rahmen der jüngsten Direct-Präsentation, bei der Nintendo unter anderem die neue News-App vorstellte, tauchte das „C“-Symbol auf einem offiziellen Werbematerial auf – konkret in der App-Vorschau im App Store und bei Google Play.

Der C-Button lässt sich erstmals blicken.

Die neue Darstellung, vielleicht unbeabsichtigt veröffentlicht, lässt vermuten, dass das finale Design der Switch 2 reif für die Präsentation ist. Nintendo selbst äußerte sich bislang nicht zur Funktion der neuen Taste.

Vielzahl an Theorien zur Funktion

Die nun bestätigte Existenz des „C“-Knopfes hat in den sozialen Netzwerken eine Welle an Spekulationen ausgelöst. Eine häufig genannte Theorie bezieht sich auf frühere Nintendo-Konsolen: Sowohl der Nintendo 64 als auch der GameCube nutzten C-Tasten oder -Sticks, was auf eine Art Hommage hindeuten könnte.

Andere Vorschläge deuten auf neue Funktionalitäten hin. So wird spekuliert, dass das „C“ für „Cast“ stehen könnte – eine mögliche Anspielung auf Streaming-Funktionen. Weitere Theorien umfassen Begriffe wie „Chat“, „Community“, „Cursor“ oder sogar „Campus“ – letzteres im Zusammenhang mit einem möglichen sozialen Netzwerk, ähnlich dem früheren Miiverse der Wii U. Auch eine Verbindung zu einer kürzlich geleakten Mauszeiger-Funktion wird in Betracht gezogen.

Trotz der zahlreichen Theorien bleibt unklar, welche konkrete Aufgabe die Taste tatsächlich erfüllen wird. Nintendo hat bislang keine weiteren Informationen veröffentlicht. Das könnte sich bald ändern.

Die vollständige Enthüllung der Switch 2 soll im Rahmen einer speziellen Nintendo Direct am 2. April 2025 erfolgen. Die Präsentation beginnt um 15 Uhr und wird voraussichtlich weitere technische Details sowie Software-Features der neuen Konsole offenlegen. Dabei ist auch mit einer Erklärung zur „C“-Taste zu rechnen.

Die Switch 2 kommt voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres auf den Markt. Konkrete Angaben zu Preis, Veröffentlichungsdatum oder Vorbestellmöglichkeiten stehen derzeit aus. Wann die Vorbestellungen starten werden, könnte allerdings seit der laufenden Woche feststehen.

