The Last of Us Staffel 2: Sorge über bestimmte Reaktionen? Neil Druckmann äußert sich

Die zweite Staffel der HBO-Serie "The Last of Us" steht bevor. Neil Druckmann äußerte Neugier auf die Reaktionen der Zuschauer. Zu bestimmten Handlungselementen hält er sich allerdings bedeckt.

Mit der bevorstehenden Premiere der zweiten Staffel von „The Last of Us“ rückt die Fortsetzung der Adaption in greifbare Nähe. Auch Neil Druckmann, Schöpfer des Originals und Showrunner der Serie, ist „gespannt und neugierig“ – vor allem in Bezug auf die Reaktionen der Zuschauer.

Die erste Staffel von „The Last of Us“ zog schon kurz nach dem Debüt mehr als 40 Millionen Zuschauer an, womit der Anteil der wiederkehrenden Leute sehr hoch sein dürfte. Viele von ihnen dürften gewisse Erwartungen haben, vor allem in Hinblick auf gewisse Ereignisse in der Videospielvorlage.

Doch laut Druckmann lasse man sich nicht von außen beeinflussen, was nicht zuletzt für eine spezifische Szene zu gelten scheint, über dessen Darstellung in der Serie bislang keine Details bekannt sind. Allerdings sorgten schon Teile der Handlung von „The Last of Us 2“, die für Staffel 2 der TV-Adaption als Vorlage dient, für heftige Reaktionen.

Keine Kontrolle über die Fan-Reaktionen

In einem Gespräch mit dem wiederauferstandenen US-Magazin Game Informer betonte Druckmann: „Wenn wir es machen, sind wir so darauf konzentriert, dass ich versuche, nicht darüber nachzudenken, wie die Reaktion sein wird.“

Dennoch sei er sehr gespannt und neugierig darauf, wie „die Reaktion von Leuten ausfallen wird, die die Geschichte nicht kennen, und von Leuten, die die Geschichte kennen, und sich den Ähnlichkeiten und Unterschieden annehmen“.

Während der Produktion von „The Last of Us“ sei so etwas aber kein Thema: „Ich habe keine Kontrolle über [Fan-Reaktionen]. Also mache ich mir darüber keine Sorgen.“ Stattdessen konzentriere sich Druckmann darauf, mit seinem Team ein Werk zu schaffen, auf das sie stolz sein können.

Ergänzend betonte der langjährige Co-Präsident von Naughty Dog, dass er sich „früher mehr Sorgen um die Reaktionen der Fans gemacht“ hatte und fügte hinzu, „das Schlimmste erlebt“ zu haben, als es bei Naughty Dog zu Leaks kam und Covid beim zweiten Spiel zugeschlagen hatte. Mittlerweile habe er „aufgehört, sich darum zu kümmern“.

Staffel 2 von The Last of Us startet im April

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ spielt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten und führt neue Charaktere ein, darunter Abby, dargestellt von Kaitlyn Dever. Druckmann erläuterte zuvor, dass Dever nicht die muskulöse Erscheinung ihrer Videospielvorlage aufweist, da in der Serie der Fokus stärker auf dem Drama als auf physischer Action liege:

Die zweite Staffel wird laut offiziellen Angaben sieben Episoden umfassen, darunter eine Folge, die als „ziemlich groß“ angekündigt wurde. Inhaltlich soll die Handlung neue Elemente einführen, darunter die Rückkehr eines bekannten Infektionstyps: Sporen werden Teil der Erzählung sein. Laut den Verantwortlichen der Serie ist eine „andere Evolution“ des Pilzbefalls vorgesehen.

Wann geht es los? „The Last of Us: Staffel 2“ wird voraussichtlich im April 2025 auf HBO – hierzulande auf Sky/WOW – Premiere feiern.

