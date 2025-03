The Legend of Zelda: Live-Action-Kinofilm von Nintendo und Sony hat einen Starttermin

The Legend of Zelda:

Nintendo arbeitet gemeinsam mit Sony an einem Live-Action-Kinofilm zu „The Legend of Zelda“, dessen Starttermin nun offiziell bekannt gegeben wurde. Allerdings müssen sich Fans von Link und Prinzessin Zelda noch etwas gedulden: Erst 2027 soll die Adaption ihre Premiere feiern.

Im April 2023 startete „Der Super Mario Bros. Film“ in den Kinos und ließ bei Nintendo die Kassen klingeln: Der Film stellte Rekorde auf und wurde zur erfolgreichsten Videospielverfilmung und zum zweiterfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten, nur übertroffen von Disneys „Die Eiskönigin 2“. Aufgrund dieses Erfolgs haben Nintendo und Illumination bereits die Produktion einer Fortsetzung bestätigt, die schon im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll.

Darüber hinaus hat Nintendo im November 2023 die nächste Leinwand-Adaption angekündigt: In Kooperation mit Sony entsteht derzeit ein Live-Action-Film zum erfolgreichen „The Legend of Zelda“-Franchise. Und offenbar schreiten die Arbeiten am Projekt gut voran, denn jetzt haben die Verantwortlichen bereits den geplanten Starttermin für den kommenden Kinofilm bekannt gegeben.

Nintendo enthüllt Kinostart von The Legend of Zelda

Verkündet wurde der Kinostart von „The Legend of Zelda“ über die brandneue „Nintendo Today!“-App, die das Unternehmen erst gestern im Rahmen der jüngsten Direct-Präsentation angekündigt hatte. Die mobile Anwendung dient dazu, Nintendo-Fans auch abseits der Events täglich mit aktuellen Neuigkeiten und wichtigen Informationen zu versorgen. Und so wurde heute ein kurzes Video veröffentlicht, in dem das Datum für die Premiere des „The Legend of Zelda“-Films enthüllt wurde

Demnach soll „The Legend of Zelda“ am 26. März 2027 in die Kinos kommen. Da die neuesten Kinofilme hierzulande für gewöhnlich am Donnerstag starten, dürfte das Leinwand-Abenteuer rund um Link und Prinzessin Zelda bei uns womöglich bereits einen Tag früher und somit am 25. März starten. Abgesehen vom Starttermin nannte Nintendo jedoch keine weiteren Details zum Film.

Zelda-Schöpfer Miyamoto als Produzent beteiligt

Die Kino-Adaption von „The Legend of Zelda“ entsteht in enger Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Sony Motion Pictures, während vor allem „Zelda“-Schöpfer Shigeru Miyamoto, der als Produzent fungieren wird, maßgeblich am Projekt beteiligt sein wird. Ebenfalls als Produzent agiert der ehemalige Chief Creative Officer von Marvel Entertainment, Avi Arad. Regie führt Wes Ball, der vor allem für die „Maze Runner“-Trilogie bekannt sein dürfte.

Zum Film selbst liegen bislang noch keine konkreten Informationen vor. So ist noch nicht bekannt, ob die Adaption vielleicht die Handlung eines bekannten Videospiels oder aber eine völlig neue Geschichte erzählen wird. Auch zu möglichen Darstellern sind keine Details bekannt. Das vertrauenswürdige Branchenmagazin Deadline berichtete lediglich, dass womöglich Derek Connolly das Drehbuch schreiben könnte. Der Autor arbeitete mit Nintendo auch schon für „Meisterdetektiv Pikachu“ zusammen.

