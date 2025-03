85 Prozent reduziert: Marvel-Action wartet im PSN zum Tiefstpreis auf Schnäppchenjäger

Den Start in den Frühling versüßte Sony allen PS5- und PS4-Spielern mit einem weiteren Sale. Im Rahmen des großen Frühlings-Sales warten knapp 4.500 Angebote und Rabatte in Höhe von bis zu 95 Prozent.

Unter den aktuellen Schnäppchen befindet sich das von Eidos Montreal entwickelte „Marvel’s Guardians of the Galaxy“. Der Action-Titel aus dem Jahr 2021 erzählt eine ganz neue Geschichte in der Welt von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ und wartet im PlayStation Store zu seinem bisherigen Tiefstpreis auf interessierte Spieler.

Wer den wilden Ritt durch den Kosmos gerne nachholen möchte, kann im PlayStation Store derzeit für 10,49 Euro zugreifen. Gegenüber dem Normalpreis von 69,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von satten 85 Prozent.

Action-Titel auch in PlayStation Plus enthalten

Das Sonderangebot umfasst sowohl die PS5- als auch die PS4-Fassung von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ und kann bis zum 10. April 2025 um 0:59 Uhr in Anspruch genommen werden.

Parallel zum aktuellen Deal im PlayStation Store ist das Abenteuer von Star-Lord und seiner illustren Truppe weiterhin ein Bestandteil der Bibliothek von PlayStation Plus Extra.

Abonnenten von PS Plus Extra und Premium können „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ also ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Spielerisch versteht sich „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ als ein Third-Person-Action-Adventure, in dem die Spieler die Kontrolle über Peter Quill alias Star-Lord übernehmen.

Nachdem eine Kettenreaktion katastrophaler Ereignisse ausgelöst wurde, liegt es an Star-Lord, die unberechenbaren Guardians lange genug zusammenhalten, um den kompletten interplanetaren Zusammenbruch zu verhindern.

Wie kam der Titel bei den Spielern an?

„In dieser Originalstory von Marvel’s Guardians of the Galaxy triffst du mächtige neue Wesen und hast einzigartige Begegnungen mit bekannten Charakteren, die alle in den Kampf um das Schicksal der Galaxie verstrickt sind. Es ist Zeit, dem Universum zu zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist“, führen die Entwickler von Eidos Montreal aus.

Die Reviews zu „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ fielen seinerzeit weitestgehend überzeugend aus. Nach knapp 100 Reviews liegt der Metascore der PS5-Version bei 80 Punkten. Die Spieler nahmen den Action-Titel auf allen Plattformen ebenfalls positiv auf.

Im PlayStation Store bringt es „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ auf eine Nutzerwertung von 4,6 von fünf Sternen. Auf Steam wiederum offenbart ein Blick auf die Nutzerrezensionen das Rating „Sehr positiv“.

