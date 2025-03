GTA 6: Wo bleibt der zweite Trailer? CEO von Take-Two äußert sich zur Marketingkampagne

„GTA 6“ soll zum Jahresende erscheinen, doch abgesehen von einem Trailer, sind bislang kaum Details zum neuen Werk von Entwickler Rockstar Games bekannt. Warum die Fans so lange auf neue Infos und auf einen zweiten Trailer warten müssen, hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick jetzt in einem Interview verraten.

Mit „GTA 6“ steht in diesem Jahr die größte Veröffentlichung eines Videospiels bevor. Darüber sind sich die Analysten weitestgehend einig. Die Experten gehen sogar so weit und sagen, dass es sich um „eine der größten Markteinführungen in der Unterhaltungsgeschichte“ handeln wird – übergreifend über alle Medien. Allein für das erste Jahr wird ein Umsatz in Milliardenhöhe prognostiziert.

Und bis es so weit ist, saugen die Spieler jedes Informationshäppchen zu „GTA 6“ auf. Problem: Es sind nicht sonderlich viele. Seitdem der erste Trailer im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, hüllt sich Entwickler Rockstar Games in Schweigen. Doch warum müssen die Fans so lange warten? In einem aktuellen Interview sprach Strauss Zelnick, CEO von Publisher Take-Two Interactive, jetzt über das Marketing.

Spannung und Vorfreude soll aufrechterhalten werden

Im Gespräch mit Bloomberg hat Zelnick verraten, dass die Vorfreude auf „GTA 6“ so enorm ist, dass man sie möglichst lange aufrechterhalten möchte. Aus diesem Grund mache man auch ein so großes Geheimnis aus dem Release-Termin und plant, mit der Marketingkampagne – zu der auch ein weiterer Trailer gehören würde – erst möglichst zeitnah zum angepeilten Release-Termin zu starten.

„Die Vorfreude auf diesen Titel ist vielleicht die größte, die ich je bei einem Entertainment-Produkt erlebt habe. Ich habe schon einiges erlebt und war in allen möglichen Entertainment-Branchen tätig. Wir wollen die Vorfreude und die Spannung aufrechterhalten“, sagte Zelnick.

„Und wir haben Konkurrenten, die ihre Veröffentlichungspläne schon Jahre im Voraus bekannt geben. Wir haben festgestellt, dass es besser ist, Marketingmaterial relativ zeitnah zum Veröffentlichungstermin zu veröffentlichen, um einerseits die Spannung zu erzeugen und andererseits die unerfüllte Vorfreude auszugleichen.“

„Rockstar Games strebt nach Perfektion“

Zudem wurde Zelnick im Interview auch die Frage gestellt, weshalb die Entwicklung von „GTA 6“ so viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Dafür gebe es dem CEO zufolge zwei Gründe: „Wir glauben, dass man einerseits enorme Vorfreude wecken muss.“ Und der zweite Grund ist die enorm hohe Erwartungserhaltung der Spieler, nach dem großen Erfolg und der nach wie vor anhaltenden Beliebtheit von „GTA 5“.

„Es dauert lange, diese großen, überzeugenden Erlebnisse zu entwickeln. Rockstar Games strebt nach Perfektion, und Perfektion ist eine ziemlich hohe Messlatte“, erklärte Zelnick. Ob es den Entwicklern gelingt, dem Hype letztendlich gerecht zu werden, erfahren wir zum Ende des Jahres, wenn „GTA 6“ aller Voraussicht nach für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Aus diesem Grund dürfte in den nächsten Monaten auch endlich das Marketing für „GTA 6“ anrollen, dass sich laut Zelnick, der ursprünglich aus der Filmbranche kommt, nicht allzu sehr von dem eines großen Hollywood-Blockbusters unterscheide. Der größte Teil des Budgets für Werbung wird jedoch für gezieltes Performance-Marketing ausgegeben. Und für den größten Hype und das beste Marketing sorgen die Fans am Ende selbst.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren