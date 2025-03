NieR Automata: Retter der japanischen Spieleindustrie? Ex-PlayStation-Chef sieht Wendepunkt

„NieR: Automata“ ist so gut, dass es die japanische Spieleindustrie nachhaltig geprägt habe. Davon ist der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida überzeugt. In einem aktuellen Interview ging er sogar so weit und sagte, dass Platinum Games und Square Enix die Branche mit dem Action-Rollenspiel „wiederbelebt“ haben.

Bis zum Jahr 2017, in dem „NieR: Automata“ veröffentlicht wurde, hatte die Spieleindustrie in Japan Schwierigkeiten damit, globalen Trends hinterherzujagen und den Geschmack westlicher Spieler zu treffen. Die Veröffentlichung des Action-Rollenspiels von Entwickler Platinum Games und Square Enix war jedoch ein Wendepunkt für die dortige Branche.

Davon zeigt sich der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida überzeugt, wie er jetzt in einem aktuellen Interview mit AV Watch (via GamesRadar) verraten hat. Er behauptete sogar, dass „NieR: Automata“ durch den Erfolg so einflussreich war und die japanische Spieleindustrie „wiederbelebt“ habe, sodass man einen deutlichen Unterschied erkennen würde.

NieR: Automata habe die Branche in Japan wiederbelebt

Wie Yoshida, der im vergangenen Januar Sony nach 31 Jahren verlassen hat, im Gespräch erklärte, versuchten japanische Entwickler in der Zeit der PS3 und Xbox 360 Spiele zu entwerfen, die auch „leicht ausländische Geschmäcker“ ansprechen würden, nachdem die Titel westlicher Studios immer filmreifer und realistischer wurden – doch ohne großen Erfolg. Und dann erschien „NieR: Automata“, das sich mittlerweile mehr als neun Millionen Mal verkaufen konnte und Protagonistin 2B zu einer echten Action-Ikone machten.

„Ich glaube, Yoko Taro hat es erschaffen, ohne darüber nachzudenken, ob es sich im Ausland verkaufen würde oder nicht. Trotzdem war es ein riesiger Erfolg im Ausland“, so Yoshida. „Von da an wurde klar, dass japanische Entwickler japanische Dinge machten und diese Dinge sich im Ausland verkauften. Alle erkannten das mit NieR.“

Daraufhin fand laut Yoshida ein Wandel unter den japanischen Entwicklern statt, die damit begannen, keinen Trends mehr zu folgen. Stattdessen sagten sie sich, „wenn wir Dinge mit unserer eigenen Kultur erschaffen, die wir verstehen, werden sie es im Ausland verstehen“.

Letztlich habe „NieR: Automata“ die Entwickler so sehr geprägt, dass Yoshida der Ansicht ist, von zwei Epochen sprechen zu können: „Ich denke, die japanische Spieleindustrie wurde nach NieR so sehr wiederbelebt, dass ich sagen würde, es gab ein Vor-NieR und ein Nach-NieR. Einfach ausgedrückt, ich denke, NieR: Automata war der Titel, der die Leute erkennen ließ: Lasst uns etwas Japanisches machen“.

Wird dieses Jahr ein neues NieR angekündigt?

Doch trotz des großen Einflusses und Erfolges von „NieR: Automata“ wurde seitdem kein neues Spiel mehr aus dem Franchise, das 2010 mit „NieR“ begann, veröffentlicht. 2021 erschien mit „NieR Replicant“ lediglich eine Neuauflage des ersten Teils. So hoffen die Fans nach wie vor auf ein neues „NieR“. Doch möglicherweise könnte es in diesem Jahr endlich Neuigkeiten geben.

Bereits in der Vergangenheit bekundeten die Verantwortlichen ihr Interesse an einer Fortsetzung der „NieR“-Reihe und in diesem Jahr feiert das Franchise seinen 15. Geburtstag. Aus diesem Grund hat Square Enix bereits ein großes Jubiläumsevent angekündigt, dass am 19. April 2025 stattfinden wird. Dementsprechend hegen die Spieler große Hoffnung auf eine entsprechende Ankündigung.

Allerdings arbeiten die Entwickler Yoko Taro und Yosuke Saito aktuell auch noch an einem anderen Projekt, dass derzeit wohl eine hohe Priorität genießt. Zudem ist Saito für Square Enix aktuell auch mit der Entwicklung von „Dragon Quest 12“ beschäftigt. Nach dem Erfolg von „NieR: Automata“ dürfte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis ein Nachfolger angekündigt wird.

