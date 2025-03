Nintendo Switch 2: Vorbestellungen doch später als gedacht?

In wenigen Tagen stellt Nintendo die Switch 2 vor. Laut einem US-Händler müssen die Fans jedoch länger auf den Start der Vorbestellungen warten.

Nun müssen die Fans nur noch wenige Tage warten, um mehr zu der kommenden Nintendo Switch 2 zu erfahren. Bereits am 2. April um 15 Uhr deutscher Zeit wird ein Nintendo Direct ausgestrahlt, das sich ganz um die nächste Hybridkonsole dreht.

Einige Gerüchte gab es in den letzten Tagen um den Start der Vorbestellungen. Die Kollegen von Insider Gaming haben nun interne Dokumente eines großen US-Händlers erhalten. Diese erteilen zeitigen Pre-Orders jedoch eine Absage.

Müssen Fans jetzt noch länger warten?

Die Dokumente sorgen derzeit für einige Verwirrung, wenn man die letzten Leaks und Einschätzungen von Experten bedenkt. Denn der US-Händler gibt an, dass die Vorbestellungen erst am 9. April starten sollen, eine Woche nach dem Nintendo-Direct-Stream.

Diverse Experten gingen davon aus, dass die Nintendo Switch 2 gleich nach der Ausstrahlung des Streams vorbestellt werden kann. Auch bei der ersten Nintendo Switch aus 2017 war Nintendo so vorgegangen.

Zudem hatte Best Buy Canada zuletzt in einem Blogbeitrag ebenfalls darüber berichtet, dass sich seine Kunden die Nintendo Switch 2 gleich am 2. April sichern könnten. Der Beitrag wurde jedoch mittlerweile wieder offline genommen.

Händler geht von schnellem Ausverkauf aus

Wie es in den internen Dokumenten ebenfalls heißt, geht der US-Händler davon aus, dass die Nintendo Switch 2 schon am ersten Tag des Vorverkaufs ausverkauft sein wird. Dies soll daran liegen, dass Nintendo nur eine begrenzte Anzahl an Geräten zur Verfügung stellt.

Darüber hinaus wird von einer Benachrichtigungsstrategie berichtet, die gleich nach der Nintendo-Direct-Übertragung greifen soll. Diese soll einen Hinweis mit „Vorbestellung in Kürze“ sowie einen Countdown umfassen. Der Countdown endet am 9. April und gibt den Startschuss für die Vorbestellungen. Die genaue Uhrzeit soll von Nintendo am 2. April angekündigt werden.

Dazu berichtet der US-Händler von einem weiteren Schmankerl für Vorbesteller: Eine exklusive Sammlermünze. Wie diese aussieht und ob sie auch in anderen Teilen der Welt an Vorbesteller verteilt wird, ist jedoch nicht bekannt.

Quelle: Insider Gaming

